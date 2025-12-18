控球之神成休息室毒藥？ESPN揭保羅「被離隊」內幕

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

洛杉磯快艇與隊史傳奇控衛、被譽為「控球之神」的克里斯・保羅（Chris Paul）分道揚鑣，其內幕近日曝光。根據《ESPN》深入報導，這段原本被外界視為「榮耀回歸、完美收官」的重聚，最終卻在短短21場比賽後提前落幕，關鍵原因在於球隊對保羅角色的期待，與他一貫強勢的領導風格之間出現明顯落差。

現年40歲的保羅於今年夏天以一年360萬美元的合約重返快艇，球團原先期待他能以「板凳老將、精神領袖」的身分輔佐球隊。然而，多名熟悉保羅作風的聯盟人士指出，他向來屬於高標準、強介入型的領袖，習慣直接點出問題並要求調整，這樣的特質在快艇內部，卻逐漸被視為影響團隊氛圍的因素。

消息人士透露，保羅在訓練營期間帶領第二陣容表現出色，甚至多次壓過先發球員，讓教練團對其實際定位產生動搖。隨著賽季展開、戰績不如預期，保羅多次就戰術安排、球員使用與球隊文化提出建議，也因此與總教練泰隆・魯（Tyronn Lue）及助理教練范甘迪（Jeff Van Gundy）產生摩擦，雙方關係逐步緊張。

11月一場比賽後，保羅甚至連續遭到「DNP」，相關衝突也正式浮上檯面。儘管他曾在隊內公開致歉、試圖緩和氣氛，但效果有限。最終，快艇高層在一次客場行程中做出決定，直接通知保羅離隊，並要求他返回洛杉磯，震撼聯盟。

值得一提的是，保羅離隊當天，前「空接之城」戰友布雷克・葛里芬與迪安卓・喬丹特地與他進行視訊通話，成為三人八年來首度同框，也為這段充滿矛盾的快艇情緣留下感傷註腳。

目前快艇在保羅離隊後戰績依舊低迷，球隊內部雖認為防守端有所改善，但外界普遍質疑處理方式過於倉促。聯盟相關人士直言：「不管你是否喜歡他的作風，他都是Chris Paul，這種等級的球員，理應有更體面的結局。」

