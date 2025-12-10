控白俄氣球侵擾威脅安全 立陶宛宣布進入緊急狀態

立陶宛首都維爾紐斯機場近期多次停擺。當局指控白俄羅斯縱容走私者，施放氣象氣球、運送香菸越過國界，蓄意擾亂秩序、威脅公共安全，內政部長9日宣布國家進入緊急狀態。

立陶宛內政部長孔德拉托維奇表示，「之所以宣布緊急狀態，是因為白俄羅斯發動混合攻擊，導致載有違禁品的氣球，被發射進入立陶宛領土，對民航構成威脅。」

在緊急狀態下，政府也希望國會授權，讓軍方能與警方及邊防人員共同執行安全任務，包括限制民眾進入特定區域，攔查搜索車輛，檢查人員證件與隨身物品，並拘捕抵抗者或嫌犯。

維爾紐斯機場執行長巴特庫斯說，過去2個月內，氣球侵擾已經迫使航管單位15次關閉空域，影響超過350個航班、5萬名旅客，雖然只占整體空中交通量的5%，但傷害了機場聲譽，也降低民眾對航空的信任，仍是一大損失，民眾也相當不滿。

旅客、醫師思維提卡斯表示，「大眾對此非常不滿，那些無須旅行的人或許不會，但那些需要旅行、班機卻受阻者，他們非常生氣。」

白俄羅斯方面則否認相關指控，反指立陶宛使用無人機投放極端主義宣傳品，才是挑釁的一方，總統盧卡申科表示，自己的國家不需要戰爭，也否認發動任何混合性攻擊，呼籲雙方進行談判。