控直聘中心看護「不讓阿嬤上廁所」 家人怒：有便意也不准

新北市一名雇主透過勞動部委外的直聘中心聘僱外籍看護，卻面臨諸多問題，包括看護未妥善照顧長者、不准長者如廁及態度不佳等情況。此事件引發雇主與雇主國際協會召開記者會，揭露直聘中心的嚴重失當。雇主協會指出，透過直聘中心聘僱的外籍看護每月費用竟高達35000元，比透過仲介公司聘僱還貴12000元，質疑直聘制度存在系統性缺失。

雇主控訴外籍看護失職。（圖／TVBS）

雇主提供的影片顯示，外籍看護經常不在長者身邊，忽視長者的基本需求。畫面中可見坐在輪椅上的阿嬤向看護請求熱開水，但看護遲遲沒有回應也沒有幫忙。更嚴重的是，當長者有便意時，看護竟不讓她上洗手間。此外，看護甚至沒有準備晚餐，當阿嬤詢問時，看護戴著耳機自顧自地做自己的事，完全忽視長者的需求。

雇主協會召開記者會揭露勞動部委外的直聘中心失當。（圖／TVBS）

雇主國際協會理事長張姮燕表示，這名移工以自己的需求為優先，讓中風的長者有便意時也不讓她去上洗手間，雇主必須確保中風的媽媽不會被氣到因此再次中風。雇主王先生和即將臨盆的妻子表示，他們今年透過直聘中心聘僱外籍看護，每月需支付26500元基本薪資，遠高於市場行情的20000元。此外，雇主還需額外支付5600元的餐費和加班費，並負擔就業安定基金和健保費用，總額超過35000元。

雇主和即將臨盆的妻子指控直聘中心的看護。（圖／TVBS）

雇主向新北勞工局申請解聘看護，但對方卻建議再溝通和蒐證。雇主感到無奈地表示，經多次詢問勞工局後得知，只要看護沒有造成家屬嚴重受傷或死亡等違法情況，看護可以任意對雇主擺臭臉、態度不好。雇主協會強調，這並非單一個案，而是直聘制度系統性缺失的縮影，並指控勞動部拿國人繳納的就業安定基金資助直聘中心，卻造成薪資哄抬，圖利特定團體。新北勞工局於25日下午與雇主協會召開調解會，希望能解決雇主面臨的問題。

