控知名肉包發霉！再一包「也壞了」 業者駁：對方想敲詐

墾丁知名的包子店，爆出食安風波，一名消費者發文控訴，買了肉包後從墾丁開車北上，結果包子竟然發霉了，家中長輩沒有看清楚，誤食後身體不適，要求業者再重新寄一份肉包，沒想到收到後竟然還是發霉的，向業者求償2萬2，但店家認為是消費者保存不當，拒絕理賠。

衛。事件源於消費者購買的肉包上出現許多黑色斑點，這些斑點並非黑芝麻，而是霉菌。消費者在社群平台發文控訴，表示從墾丁購買知名肉包後北上返家，打開後發現肉包已發霉，家中長輩因未注意到而誤食，導致身體不適。

衛生局人員來到包子店內稽查，仔細翻看每一袋真空肉包，同時拍照蒐證（圖／TVBS）

業者杜先生對此表示強烈不滿，他認為肉包不可能那麼快變質。杜先生表示：「在外面暴露太久我們也不知道，但是以我個人經驗，沒有那麼快壞，你當天做的，這擺明就是要敲詐的，接下來電話說你不處理的話我就要收你兩萬二，你不賠我兩萬二，我第一次遇到這種蟑螂。」

杜先生進一步展示與消費者的對話紀錄，說明消費者購買價值960元的包子，在被告知發霉後，他們隔天立即製作新鮮肉包並真空宅配。然而，消費者收到後再次反應肉包發霉，還提供了就診收據，要求賠償22000元。杜先生堅決表示：「我堅決認為不是宅配的問題，因為我們又寄一批，你又說當天寄，當天做的隔天又發霉，這種機率不可能發生，同一批寄的，只有他說發霉。」

老闆氣憤反控，還秀出對話紀錄，說消費者購買960元的包子，被告知發霉，還提供看診收據，開口求償2萬2千元（圖／TVBS）

衛生局食品藥物管理科長陳彥任表示，衛生局已派員進行行政調查，以查明事實真相。消費者則質疑，如果業者確信自家產品沒有問題，為何在第二次反應肉包發霉時立即道歉。由於對店家處理態度不滿，消費者表示不排除採取法律行動，讓司法還原真相。雙方各持己見，事件真相有待進一步釐清。

