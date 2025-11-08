控種族滅絕 土耳其對以色列總理納坦雅胡發布逮捕令

2025年10月13日，以色列總理（左）納坦雅胡在以國國會發表演說，美國總統川普在旁聆聽。路透社



土耳其7日對以色列總理納塔亞胡（Benjamin Netanyahu）和其他30多名以色列官員發布逮捕令，指控他們在加薩犯下種族滅絕罪；以色列不甘示弱，反諷土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）將司法系統拿來打壓政敵和媒體。雙方就此形成了互揭瘡疤的狀態。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，土耳其首席檢察官辦公室7日宣布，對以色列總理納坦雅胡、防長卡茲（Israel Katz）、國安部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）、總參謀長薩米（Eyal Zamir）等37人發出逮捕令，因其對加薩走廊和運送物資的船隊犯下「種族滅絕罪」和「危害人類罪」。

土耳其所指的船隊，可能是指以色列上月攔截向加薩運送物資的船隊。10月1日，由全球多國民間發起的「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）企圖突破以色列對加薩長達18年的海上封鎖，想從海路運送醫療物資和糧食給加薩居民。

船隊共有500多人，包含一些來自西班牙和義大利的議員，以及瑞典環保人士童貝里（Greta Thunberg）。42艘船最後幾乎全數被攔截，童貝里等人被以色列拘留。當時，土耳其外交部痛批以色列的攔截是「恐怖主義行為」。

對於土耳其大動作發布逮捕令，以色列迅速反駁。以色列外交部長薩爾（Gideon Sa'ar）說，這是土耳其總統艾爾段的炒作噱頭，順便反諷艾爾段，「在艾爾段治下，土耳其司法系統早就淪為打壓政敵、拘留記者、法官和市長的工具」。

艾爾段的最強政敵、伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）今年3月被捕，理由是涉嫌貪汙和協助恐怖組織；所謂的「協助恐怖組織」，其實是伊瑪莫魯所屬的共和人民黨與親庫德族政黨針對選舉達成了協議。

土耳其下次總統大選是2028年，伊瑪莫魯被捕的那一天，是共和人民黨的總統參選人初選日，而他是唯一的候選人。被捕當天稍早，伊瑪莫魯的學位還被伊斯坦堡大學撤銷；由於土耳其憲法規定總統候選人須有高等學位，光是學位被撤銷就足以讓伊瑪莫魯參選之路受阻。

土耳其對以色列高官發布逮捕令，也令外界關注土耳其在以哈停火協議裡的角色。根據這份美國促成的協議，未來在加薩應該會有一支多國組成的維和部隊；本週稍早，幾個穆斯林國家已在伊斯坦堡開會，討論這支「國際穩定部隊」（international stabilization force）如何組建、並訓練一支巴勒斯坦人的警隊。

美方曾表示，土耳其在勸說哈瑪斯同意停火時，發揮了重要影響力，因此土耳其很可能會參與國際穩定部隊。然而，以色列已明確反對土耳其參與國際穩定部隊；美國副總統范斯（JD Vance）表示，以色列最終還是得接受外國部隊駐紮在加薩。

一年前，國際刑事法院（ICC）也已對納坦雅胡發布逮捕令，指控他犯下戰爭罪，以色列則駁斥稱「荒唐」，認為這是反猶太主義作祟。由於美國、中國、俄羅斯、中東到北非一帶的國家全都不是《國際刑事法院羅馬規約》締約國，納坦雅胡和同被指控戰爭罪的俄國總統普丁幾乎不受影響。

此外，納坦雅胡身上仍有數起貪腐案，美國總統川普多次呼籲以色列應予以特赦，稱那是政治迫害。

