控竹科公司職場霸凌迫離職 工程師敗訴須賠228萬

控竹科科技公司職場霸凌，工程師敗訴需賠228萬。(記者蔡彰盛攝)

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科某科技公司提告，要求呂姓工程師賠償228萬元，原因是他違約提前離職，按照契約需返還久任獎金，呂男則聲稱遭職場霸凌，是資方濫用經濟優勢地位迫使他離職，新竹地院法官調查後認定並無職場霸凌情事，判呂姓工程師需如數賠償。

科技公司主張，因為呂男提前離職，未任滿至少3年，故應按約定內容返還228萬元之久任獎金。

呂男則說，非自願離職，係長達數月以來遭受職場罷凌，不僅多次遭到否定、遭主管以劣質方式逕自打取較差考績、折損他自信、孤立他，是公司濫用經濟優勢地位，違反勞動基準法及職業安全衛生法在先，經他多方申訴未果，迫使不得不離職。

然而法官調查，並無工作環境中個人或團體對呂男進行不合理的言語、非言語、生理、心理上的虐待或羞辱之欺凌行為。最後判呂男需賠償公司228萬元。

