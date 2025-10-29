控粿粿出軌王子邱勝翊！范姜彥豐：被最信任的人背叛

藝人范姜彥豐公開影片，指控妻子前啦啦隊成員粿粿，婚內出軌藝人王子「邱勝翊」。（圖／翻攝自粿粿IG）





藝人范姜彥豐公開影片，指控妻子前啦啦隊成員粿粿，婚內出軌藝人王子「邱勝翊」，引爆演藝圈震撼彈。對此粿粿PO出聲明表示影片有許多不符事實的內容，經紀人也透露兩人談離婚很久，也分居一段時間。但王子邱勝翊則是間接證實，自己對女方超出朋友應有的界線，即使誠心道歉，粉絲依舊不買單。



今年7月開始兩人鮮少同框，婚變疑雲一再傳出，過去范姜彥豐曾被拍到與保母同進同出，外界一度以為問題在男方，但現在范姜彥豐指控早在今年3、4月，粿粿、王子和其他好友一起出國後就有問題。

藝人范姜彥豐：「漸漸的她開始告訴我說，她不想告訴我去哪裡，也不想告訴我跟誰，甚至連幾點回家都不跟我說。」面對出軌指控，粿粿在IG上PO出聲明表示對方提出離婚金額超出她的負擔因此協商破裂，影片與事實不符會交代清楚事實負起責任，粿粿經紀人也提到兩人談離婚已經很久了，分居更久原因是過不下去了。

而王子邱勝翊卻發出聲明，間接證實得知女方協議離婚，從單純傾聽者漸漸過度關心，超過朋友應有的界線，會反省改進自己，致上最誠懇的歉意。

藝人范姜彥豐：「她甚至利用我想要，維繫我們的婚姻，以及家庭的心態，想要刻意引導我，去簽放棄婚後財產分配的條約。」范姜彥豐傷痛訴說，自己成了戴著綠帽的小丑。過去兩人恩愛拍攝懷孕寫真，粿粿原本是啦啦隊passionsister成員，帶球閃婚嫁給范姜彥豐退出啦啦隊，當年還讓不少粉絲心碎。

去年12月夫妻倆還和王子邱勝翊一起看周杰倫演唱會，兩人行變三人行，現在全成了尷尬的回憶曾經備受祝福，如今決裂開撕讓人不勝唏噓。



