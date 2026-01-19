控糖不再盲人摸象！「腸泌素搭配連續監測」救回健康

【健康醫療網／記者陳靖安報導】59歲的鄭先生罹患第二型糖尿病多年，長期嚴格控糖，但仍出現無症狀中風與微量蛋白尿，步入慢性腎臟病第三期；另一位 76 歲的蔡女士，服用四種藥物血糖仍居高不下，甚至因酮酸中毒合併肺炎住院。這兩位病友在奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師彭瓊慧的診斷下，透過俗稱「瘦瘦針」的腸泌素結合「連續性血糖監測器（CGM）」，不僅讓糖化血色素穩定達標，更成功保護腎臟與心血管功能。

血糖愈控愈焦慮？腸泌素兼顧心腎保護

長期嚴格飲食控制，血糖數字卻仍反覆波動，甚至引發腎臟與心血管警訊，讓不少糖尿病患者陷入「愈控愈焦慮」的困境。彭瓊慧醫師指出，腸泌素（瘦瘦針）最初是為治療糖尿病研發，除了卓越減重效果外，其機轉在於「血糖高時才促進胰島素分泌」。根據最新臨床指引，腸泌素被歸類為強效降糖藥物，且對於曾中風、心肌梗塞或有蛋白尿的糖友，能有效降低未來心血管事件風險並延緩腎臟病變。

搭配CGM即時修正 腸泌素合併治療更安全精準

但彭瓊慧醫師指出，並非所有病人都適合單用腸泌素，對於病程較久、胰臟功能不足者，仍需搭配胰島素，這時透過腸泌素結合連續性血糖監測（CGM），便成為確保安全、即時修正治療的重要工具。

即時數據少焦慮 CGM助糖友穩控血糖、同步護心腎

彭瓊慧醫師提到，傳統上，糖友往往3個月回診才調整一次藥物，如同「盲人摸象」，透過 CGM 產生的即時數據，醫師與病人能在短短2周內就掌握血糖波動，即時修正治療方向，找到最適合的個人化劑量，避免無效用藥。讓治療從猜測走向即時調整，幫助病人在兼顧控糖的同時，除了大幅減輕糖友因反覆扎針或擔憂餐後血糖上升所帶來的焦慮，也守住腎臟與心血管健康。

