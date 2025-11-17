控糖不用戒碳水？營養師曝第1口是關鍵：「肉→菜→澱粉」3招穩血糖，南瓜、橘子都能吃
控制血糖不只是糖友的專利，其實對減重和白天想有好的精神狀態也會有幫助。穩定血糖的飲食要怎麼吃？
除了食物總量控制外，要先了解對控糖有益的食材種類和用餐順序，來看婉萍營養師分享控糖飲食建議有3招！
穩定血糖第1招：吃這4種經研究證實能幫助血糖的食物！
富含Omega-3的魚類：
魚類是人體要攝取優質蛋白質的良好來源，蛋白質能讓消化速度變慢，延長飽足感時間，也會讓餐後血糖不急速上升。
美國糖尿病協會曾建議過：糖尿病患者每週可吃至少兩次富含Omega-3脂肪酸的鮭魚或沙丁魚。
「海鮮一週怎麼吃？一次份量吃多少？」
一週至少有兩餐本來吃紅肉可換成魚類，一餐魚的份量抓2個手掌大，種類則推薦鮭魚、鯖魚、秋刀魚。
鷹嘴豆、紅薏仁：
三者都屬於全穀雜糧類，是澱粉類。
鷹嘴豆、紅薏仁有水溶性膳食纖維和抗性澱粉，而南瓜含有豐富膳食纖維，能幫助消化速度減緩，穩定餐後血糖值。
「擔心血糖控制不好，是不是就不要吃澱粉？」
錯！是要挑對澱粉食材，原則可以找纖維含量高的，原型蔬果中的澱粉作攝取。
「營養師建議怎麼吃澱粉？」
本來習慣吃飯、麵、麵包等精緻澱粉，可以換成南瓜、薏仁、鷹嘴豆，份量抓一餐一碗約煮熟200~250公克做代替。
南瓜及南瓜子：
南瓜本身就是含有豐富膳食纖維的全穀雜糧類，而南瓜籽除了有纖維，還富含鎂和健康的脂肪酸，兩者都對控制血糖有益處。
建議份量：南瓜籽一天一湯匙，可以當下午茶點心吃。
柑橘類水果：
「橘子很甜，糖友真的可以吃嗎？」
雖然許多柑橘類水果都相對較甜，但單以甜度來判斷糖友是否適合吃，未免有失恭允。
有研究顯示柑橘類水果除了含有纖維外，還有多酚物質、黃酮類化合物「橙皮苷」、「柚皮素」，有助於控制血糖。
美國糖尿病協會將柳橙、橘子、檸檬、柚子、葡萄柚等水果列為糖尿病超級食品。
當然不是能幫助控糖就可以無止盡吃，因為柑橘類水果帶點酸，所以建議飯後再吃、對於果酸有些人胃會不舒服就不要空腹吃。
糖友份量一次一個拳頭大，一天兩份，不適合當點心吃。
穩定血糖第2招：吃飯順序原來會影響血糖？
講完糖友挑選飲食食材的種類後，再來談進食的順序。
一個便當裡有白飯、主食肉類、還有至少2-3樣的蔬菜，建議想控糖的人，可依照蛋白質、蔬菜、澱粉的順序來吃。
先吃肉類，再來青菜，最後才是飯。
「可以邊吃肉菜邊配飯嗎？」
可以第一口先肉再菜最後飯，之後可以肉配菜邊配飯。
這個進食順序，將醣類放在最後，有助延緩醣類被身體吸收的速度，讓胰島素不要太快分泌，進而有助血糖控制。
有很多小吃或夜市料理，像燴飯、炒飯、炒麵，整體澱粉比例過高，蔬菜、蛋白質都偏少，這些食物就很容易造成血糖波動，營養師建議可以額外加點燙青菜、豆干滷蛋等。
穩定血糖第3招：控糖時可以喝的飲料？營養師推薦2種飲品！
想控制血糖，表示整體醣類攝取量都要考慮到，其中當然包含「糖類」。
因次多數糖友是不喝飲料的，但想喝飲品怎麼辦？是否有控糖推薦的飲品？
營養師推薦牛蒡茶和餅乾茶。
牛蒡茶：
牛蒡含大量水溶性膳食纖維，纖維會讓消化時間變長，透過拉長消化時間可以穩定血糖的波動，不因太快吸收食物而導致血糖快升快降。
沖泡方式也很簡單，將牛蒡帶皮切片、切絲，加入2000 c.c.水煮滾放涼，不過要特別提醒：腎病變、鉀離子高的人就不建議喝！
餅乾茶：
餅乾茶本身雖然不能讓血糖下降，但是無糖又帶有餅乾奶油香味的茶款。
可以解解喜歡喝含糖飲料的癮，同時又兼顧控糖計畫。
控糖並非什麼都要禁止，把握選擇原則，在份量上留意，喝了餅乾茶讓生活心情好一點。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
(本文獲「李婉萍營養師」授權轉載，原文刊載於此）
更多幸福熟齡文章
00878配息0.4元、年化配息率7.37%！除息日、發放日出爐…試算「月領1萬元」要多少成本、持有幾張？
明年滿65歲才能領勞保年金！試算60、65、70歲月領多少？他延後請領卻悔嘆：浪費最有活力的5年
遺憾「懷孕沒生下來」，72歲李昂不婚無子晚年怎規劃？她簽DNR、獨自就醫：自己站起來，比靠別人有用太多
其他人也在看
47歲蘇志燮為戲狠甩19公斤 深蹲與婉拒3食物 專家曝1關鍵不易復胖
以憂鬱眼神自成一格的47歲南韓歐巴蘇志燮（So Ji Sub），近期活躍在Neflix影集《無赦之仇》飾演報殺弟之仇的南基準一角。拍攝前他在短短幾個月內的時間，將原本95公斤的體重一路減掉19公斤，重健康2.0 ・ 1 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
以為普通感冒！大叔發燒送醫「雙眼化膿」失明 醫示警：1個月已5例
綜合陸媒報導，55歲的陳叔（化名）來自茂名，身體一向良好，沒有慢性疾病，上月出現喉嚨痛、發燒，以為是普通感冒，自行服用退燒藥，未及時就醫。豈料病情急轉直下，他開始氣促、意識模糊，後被診斷為化膿性腦膜炎，於10月4日轉入深圳三院ICU，入院時已昏迷，完全依賴呼吸機...CTWANT ・ 14 小時前
膽固醇太高別吃這種雞蛋！小心氧化膽固醇增加 血管發炎又變硬
膽固醇太高還可以每天吃雞蛋嗎？醫師表示，一天吃一顆雞蛋是沒問題的，但千萬不要用油煎或炸的方式，之前曾有研究發現，煎蛋裡面的「氧化膽固醇」會大幅上升，害血管發炎、變硬。 膽固醇太高可以吃雞蛋嗎？健康2.0 ・ 1 小時前
芝麻醬「這樣放」小心變一級致癌物！ 醫嚴厲警告：很多人每天都在吃毒
芝麻醬是許多家庭常備的調味品，但這類製品其實容易受到黃麴毒素污染。根據國際食品安全研究顯示，芝麻及其製品因為富含油脂和蛋白質，為黃麴菌提供良好的生長環境。這種被世界衛生組織列為一級致癌物的黃麴毒素，主要在溫暖潮濕的環境中產生，正好符合台灣的氣候條件。 正確儲存很重要 小心引發健康問題 嘉義大林慈濟醫院肝膽腸胃科李翔豐醫師在門診中發現，一位家庭主婦長期有輕微的肝功能異常，但一直找不到明確原因。經過仔細問診後發現，這位患者喜歡用芝麻醬拌麵食用，使用的是從傳統市場購買的散裝芝麻醬，通常一買就是大份量，放在室溫下保存數個月。因此，李醫師懷疑可能與長期接觸低劑量毒素有關，建議她改變食品保存習慣後，肝功能指數逐漸改善。此案例突顯慢性低劑量毒素暴露的風險，李翔豐醫師指出，黃麴毒素不需要大量攝入就可能對健康造成影響，長期累積在體內會對肝臟造成慢性損傷；即使是健康的人，如果經常食用保存不當的芝麻製品，也可能出現肝功能異常，若當毒素干擾肝臟的正常代謝功能，還會影響身體的解毒能力，長期下來可能增加各種肝臟疾病的風險。 使用保存都應注意 過期成分生風險 李翔豐醫師提醒，黃麴毒素主要由黃麴菌產生，這種真菌廣泛存常春月刊 ・ 1 天前
花生是糖尿病加速器？營養專家給正解 一錯誤吃法小心血糖失控
到底花生是好東西？還是如一則短影音說它是「糖尿病的加速器」？讓人一時不敢碰花生。專家表示，花生無罪，錯在把它油炸、裹糖來吃。吃得巧，它就是寶！ 針對花生被網路謠言黑了的訊息，營養師趙函穎表示，從健康2.0 ・ 1 天前
比藥物還有效！研究揭「1蔬菜汁」讓人生髮：2週就見效
許多人苦於落髮困擾，皮膚科醫師柯傅桓表示，落髮不只是外觀問題，許多患者因髮量少或禿頭而自卑、憂鬱，目前雖有藥物，仍副作用讓人卻步，一項研究發現，廚房常見的洋蔥，竟是治療落髮的天然良藥，男性效果尤佳，僅2週就看到初步效果。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
瘦瘦筆爆紅／台灣胖子有多少？ 真實數據嚇死人
台灣正面臨前所未有的代謝危機。國健署統計顯示，全台20歲以上成人有高達50.3%、約988萬人過重或肥胖；更有超過8成糖尿病患者同時面臨體重問題，形成日益嚴重的「糖胖症」。健保署資料顯示，糖尿病每年醫療支出超過250億元，若加上減重用藥需求，在腸泌素類藥物崛起下，有關減重健康規模經濟將突破千億元。鏡報 ・ 3 小時前
「用隔夜飯炒飯」吃完險喪命！男子送醫呼吸困難休克 醫警告：再加熱也殺不死細菌
浙江省杭州市近日出現一起罕見的食物中毒案例，一名姚姓男子（化名）吃下用冰箱存放2天的剩飯炒成的炒飯後，突然出現劇烈腹痛、嘔吐等症狀，送醫時更已休克。所幸經搶救後脫離險境，院方診斷為由「蠟樣芽孢桿菌」感染引起的「炒飯症候群」。姊妹淘 ・ 1 天前
腳麻刺痛竟非椎間盤突出！OL長期「暴食」B群 醫：維生素變慢性神經毒
現代人追求健康，大量攝取保健食品已成為日常，然而，錯誤的劑量與迷思，可能將原本「神經營養」的好幫手，轉化成毒害身體的「健康殺手」。中醫師徐國峰近期分享了一個令人震驚的臨床案例：一名長期腳麻、刺痛的A小姐，遍尋骨科、復健科未果，最終發現元凶竟是她每天補充的高劑量維生素B群，導致罕見的功能性神經病變。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
被誤會最深的「3大食材」冤案！營養師揭真相 肉雞沒打針啦
許多民眾在挑選食材時，常因網路流傳的片面資訊而對健康食物產生誤解。從橄欖油、肉雞到豆製品，這些日常常見的食材，其實都背負了「不必要的罪名」。營養師徐慈家指出，只要掌握正確烹調方式與攝取原則，不但能安心享用，還能發揮保健功效。 橄欖油不只能涼拌 高溫烹調同樣安全 市面上許多人認為橄欖油只能用於涼拌，否則加熱後容易變質產生有害物質。徐慈家營養師表示，其實這是長期被誤傳的觀念。橄欖油的發煙點可達攝氏190至200度，而日常家庭烹飪如炒菜、煎、炸等溫度多介於120至180度之間，仍在安全範圍內。橄欖油主要成分為單元不飽和脂肪酸（Omega-9），同時含有天然抗氧化多酚與維生素E，可幫助減少氧化壓力、維持血管彈性。相較於動物性油脂，橄欖油能有效降低低密度膽固醇（LDL），有助於心血管保健。徐慈家營養師建議，日常烹飪可依料理需求選擇不同等級的橄欖油，初榨橄欖油適合涼拌或低溫煎炒，精製橄欖油則可安心用於高溫烹調。 肉雞無生長激素問題 炸雞風險在高溫油脂 網路上流傳「肉雞為了長得快被注射生長激素」的說法，長期引起消費者疑慮。徐慈家營養師解釋，實際上，這項指控並不符合現代養殖實況。生長激素藥劑價格高昂、常春月刊 ・ 17 小時前
上班族愛吃1類食物恐讓膽固醇狂飆 營養師5建議維持健康
現代人飲食選擇多且豐富，一不小心健康就會亮紅燈！營養師李婉萍直指，喜歡吃甜點、飲料，甚至以小吃當正餐的上班族，很容易膽固醇過高，直指降低膽固醇的飲食原則為以低脂的優質蛋白質優先，同時減少精緻澱粉比例。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
研究證實秋葵可降空腹血糖！醫：黏液是關鍵成分勿炒太久
全台約有200萬名糖尿病患者，近期研究顯示，常見蔬菜秋葵具有穩定血糖的功效，其中最關鍵的成分就是那令人印象深刻的黏液，而料理方式也會影響其保健效果。中天新聞網 ・ 19 小時前
男性發生率女性2倍 胃癌「一症狀」常被誤認消化不良
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 胃癌長期名列國人十大癌症死因之一，發現常常為時以晚，台北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌提醒，這是因為胃癌早期多無明顯症狀，常被誤認為胃炎或消化不良，導致延誤診斷，民眾一旦出現食慾不振、上腹悶痛、體重減輕、黑便或吞嚥困難等症狀，應盡早就醫檢查。 根據衛福部統計，2024年國人因為胃癌喪命者共約2200人，位居十...匯流新聞網 ・ 19 小時前
5旬婦吃1藥爆罕病！全身起紅疹「皮一摸就破」 醫示警：死亡率達3成
台中一名50歲的江姓婦人，在2008年因婦科感染服用抗生素後，身體突然出現嚴重過敏反應。她的皮膚開始出現大範圍紅腫、起泡，輕碰即破，醫師診斷為罕見的「史帝文強生症候群」，此症死亡率可高達三成。病發後，她被緊急送醫治療，約一週順利控制病情，但後續卻誘發乾燥症，使她必須持續接受追蹤照護。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日本流感暴衝！醫曝「落地後48小時最危險」：9成旅客早有徵兆
日本近期流感病例大增，讓不少準備赴日旅遊的民眾相當緊張。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，在海外染上流感時，旅客往往因語言、醫療制度不熟悉而更難及時就醫，尤其是長者、幼童、孕婦及慢性病族群，更可能因延誤處置而提高重症風險。他強調，若抵達當地的前兩天就出現不適，切勿硬撐行程，應立刻就醫。聯合新聞網 ・ 11 小時前
台灣陷糖胖症健康危機 「瘦瘦筆」腸泌素掀減肥風潮
台灣糖尿病人口突破250萬人、每年仍以2.5萬人的速率增加，成為台灣腎臟病與洗腎全球第一的元凶；更可怕的是，高達8成患者同時肥胖，形成致命「糖胖症」，死亡風險直接翻倍。由於此一疾病正快速年輕化、健保一年就要燒掉近千億，台灣正面臨前所未有的代謝崩壞危機。鏡報 ・ 3 小時前
不只防皮蛇！研究：打帶狀皰疹疫苗者「失智」風險較低
帶狀皰疹不只會造成神經痛後遺症，讓人痛苦不堪，甚至與失智有關！一項發表在頂尖醫學期刊的大規模研究顯示，接種帶狀皰疹疫苗的人罹患失智症的風險，比未接種者低了20%。醫師建議，50歲以上、免疫力較弱者應主健康2.0 ・ 1 小時前
橄欖油、花椰芽、苦瓜有效護腎！她吃一個月改善蛋白尿
一名30歲女性出現蛋白尿與下肢水腫症狀，醫師建議她食用橄欖油、綠花椰芽與苦瓜等苦味食物，一個月後回診時不僅蛋白尿減少，連帶便祕和青春痘問題也獲得改善。中天新聞網 ・ 22 小時前
即溶咖啡與黃斑部病變風險增7倍！最新研究揭高溫製程的健康隱憂
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌2025 年發表於《Food Science & Nutrition》的一項大型遺傳研究，分析了來自英國與芬蘭超過 50 萬人 的基因資料，驚人發現——習慣飲用即溶咖啡的人，罹患「乾性黃斑部病變」的風險，竟比不喝的人高出近 7 倍！即溶咖啡為何與視力退化有關？研究團隊運用遺傳統計分析工具，確認了即溶咖啡消費與黃斑部病變之間存在顯著的遺傳相關性。研究者推測，問題可能來自即溶咖啡的高溫加工製程：丙烯醯胺（Acrylamide）高溫烘焙與萃取過程中，咖啡豆的糖類與胺基酸會發生「梅納反應」，產生丙烯醯胺。這種物質已被世界衛生組織列為可能的人類致癌物，也可能促進視網膜氧化壓力與細胞損傷。糖化終產物（AGEs, Advanced Glycation End Products）AGEs 是高溫製程中生成的有害化合物，會引發慢性發炎與組織退化，長期累積恐加速眼部黃斑部細胞老化。加工程序複雜且高溫時間長即溶咖啡需先高溫萃取，再經「噴霧乾燥」或「冷凍乾燥」製成粉末，長時間高溫可能產生更多有害副產物。什麼是「乾性黃斑部病變」？黃斑部病變分為乾性與濕性兩種，其中乾性佔所KingNet 國家網路醫藥 ・ 1 天前