控糖名醫竟也喝手搖飲 無糖是必備款 一定要加料的話珍珠不如愛玉跟仙草

控糖醫師林禹喬自曝「我也喝手搖飲」，但喝得比聰明，無糖、不加料。圖／宏謙診所

對於糖尿病、肥胖症臨床治療深具經驗、並入選中華民國糖尿病學會「糖胖神隊友」名單的宏謙診所院長林禹喬醫師，治療方式既務實，也非常接地氣。接受本報訪問時，他笑著大方承認：「我也會喝手搖飲，但我喝得很有策略，還把它變成診間教材。」

林禹喬醫師表示，有時候手搖飲真的會變成他在診間的教具。病人看到他桌上放著手搖飲，往往驚訝地問：「醫生你也喝手搖飲喔？那不是糖份很高、不能喝嗎？」口腹之慾，人皆有之，醫生當然也不例外。重點不是「能不能喝」，而是「怎麼喝才安全」。他會直接把杯蓋打開給病人看，「無糖、不加料」，如果真的忍不住要加料，他說，小珍珠不如大珍珠，大珍珠不如愛玉、仙草。

原因很簡單，珍珠通常自帶糖份，仙草、愛玉本身沒什麼糖，體積大、熱量低、飽足感強。林醫師說：「原則就是：體積大＋熱量低＝吃起來有存在感，又不會讓血糖炸裂。」

至於，另一大糖尿病、肥胖症殺手炸物，林禹喬坦言平常幾乎不碰。但在試用腸泌素類藥物（GLP-1、GIP，也就是大家熟知的瘦瘦筆、瘦瘦針）後，他親身感受到一件事：「炸雞味道會變得完全無感。」

他解釋，一般人腦袋裡，尤其糖尿病、肥胖症患者，會一直冒出來Food Noise（食物噪音）：想吃甜的，想吃鹹酥雞，想吃宵夜的訊號。使用瘦瘦筆後，這種「呼喚感」會突然消失：「大腦真的變得安靜，炸雞、甜點的誘惑好像被按了靜音鍵。」比較聽得到自己真正的飽足感，而不是被慾望牽著走。



