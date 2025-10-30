控網軍惡意攻擊 林岱樺：靠人民、不靠網軍
圖說：林岱樺團隊指出，近期網路攻擊數量異常激增。（圖片來源：資料照片）
近日，針對立委林岱樺的網路攻擊異常激增，短時間內出現超過一千則重複性留言與惡意抹黑。經初步比對，這些帳號來源集中且發文時間一致，疑似由同一家公關公司透過群控系統操作水軍發動攻擊。
此波攻擊發生的時間點，與《正國會聯合推薦文》發布幾乎同步。林岱樺指出，這顯示有人刻意放大議題、製造假熱度，試圖以網軍手段扭曲民意。
林岱樺表示：「我們已蒐集留言紀錄、帳號清單與時間軸資料，將向平台正式申訴，要求查明是否存在協同行為。」她強調，網軍攻擊不是民意，而是對改革力量的打壓。
「越被攻擊，就代表我們的改革越有力量。正因為我獲得正國會的支持，聲勢上升、改革受到矚目，才讓某些人感到焦慮。」林岱樺說。
面對惡意操作，林岱樺呼籲支持者：「請大家勇敢發聲，拒絕網軍假訊息，支持真實民意！」她並感謝許多網友在留言區自發留言「支持正國會推薦」「拒絕假帳號攻擊」，用真實聲量對抗假熱度。
林岱樺最後強調：「我們靠人民，不靠網軍。清白就是我們最堅固的防火牆。」她表示，改革的路不會停止，來自暗黑手段的攻擊，更會讓她堅定守護民意、繼續前進。
更多品觀點報導
林佳龍挺林岱樺惹議 黨發言人卓冠廷遭下「禁上台令」
夢多、杜力玩翻高雄果嶺自然公園 老外視角探索「高球場變生態樂園」
其他人也在看
美國中西部跨州議會領袖團拜會黃偉哲
[NOWnews今日新聞]由外交部所籌組的美國地方政要訪問團「美國中西部跨州議會領袖團」一行11人今（30)日拜會台南市政府，由於成員皆是首次到訪台南，市長黃偉哲除介紹台南的城市特色外，雙方也就農業、...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
海大模具壓鑄場域揭牌
記者楊耀華∕基隆報導 海大「台灣模具研發暨試做中心─壓鑄場域」隆重舉行…中華日報 ・ 21 小時前
川習會未談台灣 學者：美中戰術性「議題分流」
美國總統川普今天(30日)上午與中國國家主席習近平在南韓釜山金海空軍基地展開雙邊會談，根據會談後釋出的訊息，會中並未提及台灣。學者認為這只是美、中雙方戰術性「議題分流」，並非政策讓步，台灣仍是美、中競爭的核心戰略變數，美國仍會強化對台灣的支持；另外也可看出美國無意讓經貿議題牽扯台灣，更不會讓步以達成協議。 美國總統川普今天上午與中國國家主席習近平在南韓釜山金海空軍基地展開雙邊會談，會前外界均關注是否會討論台灣議題，但川普在會後透露「川習會」中沒有提到台灣，中國官方媒體新華社會後發布的通稿也沒有提到台灣，並表示雙方在會談中達成多項共識。 開南大學副校長、人文社會學院副教授陳文甲認為，本次「川習會」氣氛相對和緩，顯示雙方在激烈競爭中尋求有限的穩定。他指出，川普重視經濟利益與貿易談判，習近平則面臨中國經濟放緩與外交壓力，雙方都有「止跌回穩」的動機，所以美中關係在短期內將呈現「戰略降溫」；而對台灣來說，隨著美、中恢復對話，將有助於降低區域軍事緊張。 至於本次會談並未提到台灣，陳文甲認為這只是美、中雙方戰術性「議題分流」，並非政策讓步，台灣仍是雙方博弈的核心籌碼，美國不會減少對台灣的支持，而中國中央廣播電台 ・ 23 小時前
太陽能雙雄能源周展抗颱與儲能新品 同看2026年營運回溫
2025國際智慧能源周在南港展覽館登場第二天，國內太陽能模組雙雄都推出新產品，元晶主打通過測試可抗17級颱風的新太陽能板，聯合再生則秀出台南廠區內自建的表後儲能示範案場。兩家公司都看好美國總統川普去中化政策，布局美國市場，2026年營運可望比今年回溫。中時財經即時 ・ 23 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
百大旅美台將》台灣投手很難站穩大聯盟 王建民有話直說
王建民大聯盟生涯戰績68勝36敗、防禦率4.36，締造許多大紀錄，包含第1位在大聯盟季後賽拿下勝投的亞洲球員、第1位在大聯盟拿下勝投王的亞洲球員（2006年奪19勝，榮膺美聯勝投王）、第1位在大聯盟開幕戰擔任先發投手的台灣投手、第1位拿到世界大賽冠軍戒指的台灣球員、大聯盟生涯累計最多勝的台灣投手，2自由時報 ・ 11 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 8 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李㼈兒子進軍演藝圈！ 首度公開亮相「神複製爸爸帥樣」
演員李㼈以戲劇《親戚不計較》廣受臺灣大眾熟知，近來他為了女兒李紫嫣主演的電影《突破：三千米的泳氣》，上遍各大單位宣傳。除了女兒亭亭玉立，李㼈兒子李奕龍同樣透過節目《成仁高中偵探社》，首度以個人身分出現在螢光幕前。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前