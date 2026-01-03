控美國動武！委內瑞拉連環爆炸 馬杜洛宣布緊急狀態

美國有線電視新聞網《CNN》報導，其採訪團隊於當地時間週六（ 3 日）凌晨在委內瑞拉首都卡拉卡斯目擊多起爆炸，並指出市內部分地區一度停電。 圖：翻攝自 X OSINTdefender

[Newtalk新聞] 美國有線電視新聞網《CNN》報導，其採訪團隊於當地時間週六（ 3 日）凌晨在委內瑞拉首都卡拉卡斯目擊多起爆炸，並指出市內部分地區一度停電。首起爆炸約發生於當地時間凌晨 1 時 50 分。而委內瑞拉政府隨後指控，美國對卡拉卡斯以及米蘭達州、阿拉瓜州與拉瓜伊拉州發動攻擊。總統馬杜洛（Nicolás Maduro）已簽署緊急狀態令，以因應當前局勢。

目前爆炸原因仍不明朗。不過，美國總統川普（Donald Trump）近期多次警告，華府正準備對委內瑞拉境內涉嫌毒品走私的網絡採取新一波行動。對於相關指控，五角大廈與美國南方司令部已將 CNN 的詢問轉交白宮回應。

《CNN》證實的影像顯示，卡拉卡斯上空冒出濃煙，現場並可見多架雙旋翼直升機在空中盤旋。根據航空專業期刊《FlightGlobal》指出，委內瑞拉軍方並未被認為擁有或操作任何雙旋翼直升機，使相關飛行器的身分與來源更添疑雲。

美國官員向英國廣播公司《BBC》的美國新聞合作夥伴哥倫比亞廣播公司《CBS》透露，在委內瑞拉首都卡拉卡斯發生多起爆炸後，美國總統川普（Donald Trump）已下令對委內瑞拉的軍事設施發動攻擊。

當地時間週六清晨，卡拉卡斯上空可見濃煙升起，政府隨即宣布進入全國緊急狀態。委內瑞拉政府發表聲明表示，強烈拒絕並譴責美國的軍事侵略行動。白宮與五角大廈截至目前尚未公開回應。

報導指出，川普近期已在加勒比海部署一支海軍特遣部隊，並多次釋出美國可能對委內瑞拉發動地面攻擊的訊號。據稱遭到攻擊的地點包括位於卡拉卡斯市中心的拉卡洛塔軍用機場（La Carlota），以及主要軍事基地富爾特．蒂烏納（Fuerte Tiuna）。

多個鄰近社區在攻擊後陷入停電狀態，社群媒體上流傳多段爆炸與直升機低空飛行的影片，但目前尚未獲得獨立查證。

