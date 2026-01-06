控美國「軍事綁架」 馬杜洛拒認4罪刑：我還是委內瑞拉總統

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）跟他的妻子佛羅雷斯（Cilia Flores），5日在紐約曼哈頓聯邦法院首度出庭，面對毒品恐怖主義等4項重罪，兩人堅稱清白，當庭表示自己依舊是委國總統跟第一夫人，辯護律師則聚焦在美國行動的合法性，兩人都沒有申請交保，預計3月中再度出庭。

身穿囚服出庭 馬杜洛拒認美國指控4大罪刑

委內瑞拉總統馬杜洛馬杜洛夫妻3日遭活逮，送回美國接受毒品販運審判，在美東時間5日中午12點首度出庭，夫妻倆面臨毒品販運、持有武器等多項罪名，馬杜洛試圖掌控權全局，被法官要求自報姓名時，馬上回答自己是被綁架，強調自己清白正直、「我依舊是委國總統」，拒絕認罪，馬杜洛的妻子佛羅雷斯同樣否認所有指控。

廣告 廣告

辯護律師則聚焦美國「絕對決心行動」的合法性，直指美國實際上是綁架了一個國家元首，庭審持續約40分鐘，兩人沒有申請交保，預計3月中再次出庭。

維安持長槍戒護 馬杜洛夫婦戴手銬走下直升機

這場案件審理全球高度注目，除了法庭內不得攝影，幾乎全程直播，馬杜洛身穿棕色囚衣，雙手上銬的狼狽身影被捕捉下來，法院外聚集大批人群，反對美國插手外國事務的民眾跟歡慶馬杜洛被捕的陣營對峙，雙方爆發口角，場面一度緊張。

馬杜洛夫婦（棕色囚衣）在紐約開庭。圖／美聯社、路透社、CNN

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

羅德里格斯就職委國代理總統 馬杜洛之子表態力挺

美奇襲委國「一度禁飛加勒比海」 美國航班大亂

控把古柯鹼運美 川普嗆哥倫比亞總統「小心點」