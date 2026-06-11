控美犯下戰爭罪! 伊 : 美軍炸儲水設施 10村落無水又遇高溫 2萬人陷極度危急

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美軍戰機起飛轟炸伊朗。(示意圖) 圖 : 翻攝自qq.new

[Newtalk新聞] 據伊朗《伊斯蘭共和國廣播電視台》（IRIB）報導，美軍當地時間 10 日淩晨實施的空襲摧毀了兩座總容量達 2,500 立方米的儲水設施，這些設施負責向貝馬尼區庫赫斯塔克市及周邊 10 個村落供水。該地區本就已處於 45 攝氏度至 50 攝氏度的高溫中，現在美軍襲擊切斷水資源供應，讓當地居民的處境「極度危急」。

美國《紐約時報》10日證實，在伊朗荷姆茲甘省荷姆茲海峽沿岸的錫裡克地區，一座混凝土建築受損，屋頂已經坍塌，但該報稱其無法獨立證實這是一座儲水設施，也無法確認損壞原因。

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荷姆茲甘省供水和汙水處理公司負責人阿卜杜勒哈米德·哈姆澤普爾則指出，美軍襲擊導致「超過2萬名生活在極端高溫和惡劣氣候條件下的當地居民，失去安全飲用水供應」。

美國對伊朗發動了新一輪空襲，德黑蘭郊外發生多起爆炸事件。 圖：翻攝自X @Osinttechnical

英國《金融時報》提到，高溫、美軍襲擊結合下的供水危機，使當地居民處於「極其危險」的境地。

卡達《半島電視台》10日指出，在美國和以色列挑起對伊戰爭前，伊朗已連續多年面臨乾旱和降水減少的問題。長期以來，由於農業管理不善和水資源管理失誤，伊朗主要水源，包括水庫、河流及地下水儲備持續枯竭。

而美國的襲擊讓伊朗的水資源危機加劇。伊朗水務行業發言人伊薩·博佐爾格紮德直言，美國襲擊儲水設施構成戰爭罪。

對於相關報導，美軍中央司令部拒絕發表評論，僅重申美軍打擊目標是伊朗防空和雷達設施。10 日，一名美國國防官員回應稱，美方「已注意到有關供水設施遭襲的報導」。

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