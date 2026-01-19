控老公外遇被判「道歉15天」 中國女乖乖照辦！天天更新大爆偷情證據

中國河南一名女子被法院判決要求向外遇的老公道歉，她竟藉此機會將偷情紀錄全公開。（翻攝自抖音）

中國河南一名女子牛娜去年底拍片控訴老公外遇長達5年，卻反而被告侵犯名譽罪，遭法院判決必須連續道歉15天。牛娜乖乖照做，本月12日開始在自己的抖音平台每天更新「道歉影片」，沒想到她竟藉由說明自己的道歉理由的方式，更進一步公開老公的偷情細節，甚至連工作單位都曝光，掀起中國網路熱議。

老公外遇，妻子為何被判「道歉」？

根據中國媒體報導，牛娜發現結婚17年的老公高飛，和一名韓姓已婚女同事發生婚外情、時間長達5年，她氣得在網路平台上公開2人的偷情證據，怎料對方竟反告她侵犯名譽，要求賠償精神損失、公開道歉。

法院雖駁回高飛求償2萬元人民幣的請求，但認為牛娜公開他人隱私已經違法，除了要求她把相關貼文和影片下架，還要求她在百度、抖音上向高飛發布「經法院審核」過的道歉聲明，保持15日不刪除、不下架。

她乖乖「道歉」竟是絕地大反攻

本月12日開始，牛娜透過抖音帳號「娜姐重生」開始發布她的「道歉影片」，她在影片中口氣平和的說她服從法院判決，念出她的道歉內容表示：「你與韓潤女士是真愛」「我不應該將你們婚內出軌5年的事實暴露在公眾面前」，甚至還在網友建議下，不要「誤傷同名同姓」，補充對方的全名和工作職稱。

牛娜藉道歉影片公開老公的外遇證據。（翻攝自抖音）

牛娜每日更新影片，看似道歉，實則把高飛的偷情歷程大公開，掀起中國網路熱議，也讓他的工作因此受到影響。據悉，他是河南省三門峽市耿村煤礦機電一隊黨支部書記，在牛娜的道歉影片爆紅後，耿村煤礦17日發布聲明表示，高飛在2025年12月5日就已被黨紀處分，「現已對其停職調查並將按照調查結果依規依紀處理」。

牛娜在影片中嘲諷「婚內出軌是真愛」「亂了你左擁右抱好春宵，此乃我知過也」。（翻攝自抖音）

道歉影片爆紅 她把握商機帶貨

牛娜把道歉影片變成連續劇，被形容是「道歉式處刑」，火速吸引上百萬觀眾「圍觀吃瓜」，有趣的是，她還掌握了「商機」，影片裡不僅道歉和公開外遇證據，還開始「帶貨」賣東西，儼然成為外遇系網紅，但也因人紅是非多，傳出她的直播和影片遭平台方下架或封鎖、限劉，還關閉打賞「抖內」功能，讓她的粉絲大為不滿「憑啥要關？人家法院要求」。

