控肉品加工業哄抬牛肉價格 川普要求司法部調查
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他已要求司法部調查肉品加工業，查明牛肉價格居高不下的原因。他已因這個議題面臨日益加重的政治壓力。
法新社報導，川普在社群媒體發文指控肉品加工公司「透過非法勾結、操縱價格與炒作價格抬高牛肉成本」。
川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上承諾：「我們會始終保護我們的美國牧場業者。」他又說，牧場業者因肉品加工公司的行為而遭「錯怪」。
不到半小時後，司法部長邦迪（Pam Bondi）在社群平台X上回覆：「我們的調查已經展開！」這次調查將由司法部反托拉斯部門主導。
隨著碎牛肉價格在近幾個月首度漲破每磅6美元，加上牛肉供應趨緊導致肉類價格飆升，川普呼籲展開調查。
德州農業局（Texas Farm Bureau）8月指出，美國牛群數量已降至70多年來最低水準，導致國內供應量下滑。
肉品成本上升的原因有很多種，包括乾旱以及墨西哥牛群爆發蟲害導致進口量下降。但這些因素都加重美國家庭面臨的生活成本壓力，被視為是川普所屬共和黨本週在備受矚目的多場選舉中失利的原因之一。
川普今天指責肉品包裝業者「人為地」抬高價格，危及美國糧食安全。
他說，有必要立即採取行動「保護消費者」並「打擊非法壟斷」。川普又說：「我要求司法部迅速採取行動。」（編譯：張曉雯）1141108
