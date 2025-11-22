控花縣府統籌分配款多拿70億 議員:社福預算未有感增加
政治中心／綜合報導
藍白版本的財劃法過關後，各縣市明年都會拿到比以往更多統籌分配款，但花蓮議員就指出"縣府多拿70億，社福預算卻沒有感增加"，而且在給如部落祭典、產銷班開班會補助、或宮廟補助，動輒成長好幾倍，質疑綁樁、為特定人士明年選舉鋪路。
議員張美慧問「一個人發一萬元都有足夠的。你要不要發你現在告訴所有縣民？」
徐蓁蔚說「財政的紀律我們是非常非常的重視。」
被議員要求加碼"發現金"，花蓮縣長徐榛蔚拿"財政紀律"當擋箭牌，遭打臉明年縣政府預算這樣編的。
張美慧問「你是不是要去畢業旅行啊，所有要出國參訪交流你編了大概四五千萬元耶，補助社團的部分我看到是今年114年編了1727萬、你明年編了6100萬」
徐蓁蔚說要有財政紀律，卻被發現過往預算明年都暴增。（圖／民視新聞）
徐蓁蔚說「行政院114年度總預算，編了三四億補助給福倫社、補助給宮廟補助給公益團體。」
被戳到痛點，拿行政院開脫，張美慧說，縣府多項延續預算爆增，產銷班補助開班會的補助，今年40萬、明年高達600萬；宮廟補助2350萬衝到3600萬；原住民部落傳統祭典補助從770萬、成長到2500萬。數以倍計編預算，原來是有"藍白版財劃法"撐腰，明年花蓮縣統籌分配款148億，比今年70億多一倍。
張美慧說「該編的沒有編有綁樁嫌疑的這些補助款卻大幅的增加，幕後其實就是幾個人在操縱，那是不是會有，就是為了特定的人選可以讓他回來選花蓮縣長了？
議員魏嘉賢說「當然議會有通過他的預算，執行面的部分是比較無法認可他的一個執行的成果。」
議員質疑社福預算沒增加，民進黨立院黨鞭陳培瑜更說，本來政院版財劃法有機會一起審議，卻被傅崐萁悍然擋下。
花蓮立委傅崐萁。（圖／資料照）
陳培瑜說「韓國瑜院長跟卓榮泰院長在共同討論之下，先是促成了財劃法的會前會
後續的議程協商當中，傅崐萁堅持禮拜五當天就要表決國民黨的補破網條文。」藍白修法前，政院擔憂的最壞情況馬上上演，財劃法爭議多，地方如何運用，更備受檢視。
（民視新聞綜合報導）
原文出處：控花縣府統籌分配款多拿70億 議員：社福預算未有感增加
