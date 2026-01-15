控英國外交官是間諜 俄羅斯下令驅逐出境

俄羅斯當局今天(15日)下令一名英國外交官離境，並指控該名英國外交官從事間諜活動。

俄羅斯聯邦安全局指控英國駐俄羅斯大使館替英國情報單位情蒐，不過俄羅斯聯邦安全局並沒有提供證據。

俄羅斯外交部發出聲明表示，這位英國外交官的官方認可資格已被撤銷，必須在兩週內離開俄羅斯；俄羅斯外交部召見英國駐俄羅斯代辦多拉基亞(Danae Dholakia)通知此事。

俄羅斯外交部表示，莫斯科絕不容忍任何未公開的英國情報人員在俄羅斯境內活動；俄羅斯外交部也表示，倫敦若對此事採取行動，莫斯科也將具體回應。

英國政府對此事尚未有立即回應。

自從俄烏戰爭爆發以來，俄羅與北約盟邦關係跌至冷戰以來的最低點，雙方已多次互相驅逐外交官。莫斯科在此之前，曾於2025年3月指控兩名英國駐莫斯科的外交官從事間諜活動，並驅逐該位外交官。英國則稱這些指控惡意且毫無根據。(編輯 : 廖奕婷)