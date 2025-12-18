控菜被灑農藥 持刀砍死78歲翁 死者兒：可能被埋伏

新北市林口區發生一起令人震驚的殺人事件，一名78歲的陳姓老翁因種菜糾紛，遭59歲葉姓男子持刀攻擊身亡。據了解，兩人因農藥噴灑問題起爭執，導致葉姓男子憤而行兇，對陳姓老翁連砍4刀。死者兒子表示，父親退休後常在該處種菜，平時為人和善，懷疑可能是遭嫌犯埋伏攻擊。這起農地糾紛演變成暴力事件，讓當地居民感到不安與惋惜。

兇嫌持刀砍死78歲翁，赴工地上班遭逮。（圖／TVBS）

事發於新北市林口區，當天上午7點多，有民眾聽到爭吵聲，發現其中一人手持刀械攻擊他人，嚇得趕緊報警。據了解，78歲的陳姓老翁左胸、左側身及左手臂共有至少4處刀傷，送醫後因傷勢過重不幸身亡。死者的機車還留在現場，上面掛滿了青菜，顯示他當時正在進行日常的種菜活動。死者的兒子表示，可能是那個兇嫌在菜園那邊等他爸爸，然後起了衝突才發生這樣的事情。他強調，父親平時就是種種菜，人很好。而目擊者的妻子則表示，她只知道丈夫說後面有兩個阿伯因種菜發生爭執打架，丈夫有去勸架，其中一人受了傷。

廣告 廣告

警方調查發現，兇嫌葉姓男子平常以打零工維生，過去有傷害和竊盜相關紀錄。他與死者都在同一塊農地種菜，早已認識，卻因嫌犯不滿自己種植的瓜類作物被對方噴灑到農藥而氣憤不已，最終持刀攻擊對方。犯案後，葉姓男子騎車逃逸，但沒幾個小時就被警方在工地上逮捕。當時他穿著灰色上衣，正在工作，被警方帶回派出所偵辦時，對於殺人動機不願多作回應。死者退休後經常到該處種菜，與鄰居相處融洽，卻因一場農藥噴灑的糾紛慘遭殺害，讓親友難以接受這個殘酷的事實。這起事件再次提醒大家，面對衝突時應理性溝通，切勿以暴力解決問題。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

更多 TVBS 報導

福岡巨蛋「HKT48」辦活動 嫌犯持刀刺傷一男一女

討債反遭圍毆！7人拉鐵門「困3債主」 持棍棒狂毆頭破血流

新竹驚見「鐮刀哥」！60歲男持長鐮刀逼近 外送員急閃摔車

疑女友有新歡 毒犯夥同４友圍毆男子還押上車

