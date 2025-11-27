控華府槍擊與移民有關！川普政府加強打擊

▲美國華盛頓特區週三驚傳槍響，造成2名國民警衛隊員重傷，槍手是2021年赴美的阿富汗人，此事導致川普政府更加收緊移民政策。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國華盛頓特區當地時間週三發生槍擊事件，造成2名國民警衛隊員重傷，華府聯邦檢察官辦公室指出，槍手拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）是阿富汗人，2021年入境美國，整起事件不排除是一場有針對性的恐怖襲擊。此事讓本就不滿移民問題的川普政府更師出有名，加強管制甚至打擊移民的行動。

根據《CNN》報導，拉坎瓦爾來到美國之前，在阿富汗時就曾參與美國中央情報局（CIA）的工作，與美國政府有過合作。2021年，他透過「盟友歡迎行動」 赴美，今年4月正式通過政治庇護申請，1位美國官員透露，針對拉坎瓦爾的所有審查都顯示為清白，沒想到他會犯案。

拉坎瓦爾在行兇後，也因為中彈受傷，被送醫並拘留。美國公民及移民服務局（USCIS）局長埃德洛（Joseph B. Edlow）表示，按照川普總統的指示，已下令重新審查所有發給來自「受關注國家」人員的綠卡。

報導指出，所謂「受關注國家」是指川普今年6月發的一份公告，曾列出19個國家，包括阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門、蒲隆地、古巴、寮國、獅子山共和國、多哥共和國、土庫曼和委內瑞拉。

美國國土安全部也證實，正在重新審查所有拜登時期，政府批准的庇護申請。

