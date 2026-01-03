控華麗婚宴變「流水席」 天花板灌水9桌賓客錯愕

記者黃大衛、朱怡蓉／高雄報導

有新人在婚宴餐廳舉辦喜宴，結果儀式進行中天花板卻大漏水，好幾個水箱擺在地毯上，甚至水還滴進桌上的菜餚！新人表示，至少9桌的賓客被迫移到其他區域用餐，新郎新娘在現場不斷道歉，並控訴婚宴餐廳處理不當，目前雙方還在協調後續賠償事宜。

新人在婚宴餐廳舉辦喜宴，在儀式進行時天花板卻大漏水。

豪華氣派水晶吊燈，挑高玻璃帷幕，新人辦婚宴場面正熱鬧，但是。

賓客：「這個太扯，這太扯。」

水滴從水晶吊燈滴落下來，在場貴賓相當錯愕。

滴滴答答的水滴串成一條又一條的水柱，從水晶吊燈灌下來，或是沿著落地玻璃流下，用餐環境變成水濂洞，裝飾品多了藍色水桶，9桌賓客倉皇離席，場面一度好尷尬。

賓客現場拍攝。

賓客：「應該是水管爆掉了，我們在幫你們蒐證，要去打6折。」

婚禮新人發文指控宴客場地天花板突然漏水，並控訴婚宴餐廳處理不當。

婚禮音樂持續進行，但是用餐的氣氛明顯受到打擾，新人PO文指控當天在11樓場地宴客天花板突然漏水，工作人員除了在地毯擺水桶，也陸續移動賓客和遭到滴水噴到的餐點，突發狀況讓新郎只能來回道歉，但是新娘卻被小管家阻止下樓，最誇張的是9桌賓客被移到隔壁廳他們什麼都沒有，服務人員被提醒後送餐還端上疑似被滴到水的吃剩餐點，看不到新人沒有互動，服務生說吃一吃可以走了，讓賓客錯愕。

其他民眾表達看法。

其他民眾：「還是會很生氣，基本上如果是婚禮一輩子大概只有一次，我覺得他們場地如果弄成這樣也太誇張了。」

其他民眾：「如果是新的，代表說你應該要全部都弄得很好，為什麼會出現這種問題。」

2023年在高雄盛大登場的婚宴餐廳，標榜提供新人耀眼的婚宴殿堂，還是高雄頂級宴會指標，11樓的漏水，業者低調表示12樓有擺放鍋爐，正在釐清是否管線有狀況，漏水場地監修中暫時沒有營業，後續賠償進行中，但對精心策畫婚禮的新人來說，一生一次的婚宴成了流水席，無奈留下遺憾。

