控藍委林思銘凍空勤總隊預算「延遲救災」 北市議員林亮君挨告 北檢不起訴

台北市議員林亮君因指控藍委林思銘凍結預算、影響空勤總隊救災而挨告，北檢今處分不起訴。翻攝林亮君臉書



民進黨籍台北市議員林亮君日前在臉書發文，指控國民黨立委林思銘提案凍結內政部空中勤務總隊30％業務費，阻擋松山機場機棚改建預算，影響救災工作。林思銘提告反控林亮君是為了罷免他才散布假訊息，涉犯《刑法》加重誹謗、《選罷法》等罪嫌。但台北地檢署認為，林亮君的發言隻字未提罷免，也沒鼓動罷免，且內容與公益高度相關，屬於適當評論，處分不起訴。

林亮君去（2025）年4/15在臉書發文，以「藍白擋3.8億預算，台北松機建棚受阻！陽明山大火，空勤總隊要從台中飛台北救火！」為題，表示陽明山發生山林大火，空勤總隊要從台中清泉崗機場派黑鷹直升機馳援，原因是松山機場機棚太小，黑鷹直升機停不下。

林亮君也稱，「空勤總隊在2023年開始，規劃在松山機場蓋更大的機棚，竣工後將可停黑鷹直升機3台加海豚直升機3台，強化北台灣的救援機動性。這筆2025年的預算竟遭到國民黨林思銘委員提案凍結，將空中勤務業務預算砍30%（本來還想砍70%），總共凍結3.8億！」林亮君公開斥責林思銘盲目凍結預算，導致延遲救災工作。

國民黨立委林思銘日前提案凍結空勤總隊30％業務費，藍白聯手通過。資料照。周永受攝

林思銘提告主張，他是考量政府支出逐年增加，為樽節開支才提案凍結空勤總隊30％業務費，且他也沒有提案刪除空勤總隊「改建松山基地指揮部飛機棚廠」的預算，認為林亮君為罷免他胡亂抹黑，提告《刑法》加重誹謗罪及《公職人員選舉罷免法》意圖使罷免案通過而散布謠言或不實之事罪。

林亮君應訊時主張，提案表上有林思銘的簽名，所以他認為林思銘同意凍結空勤總隊30％業務費。此外，根據空勤總隊預算表，「空勤總隊業務」的業務費也包含「飛機及救災救護裝備器材維護保養」及「棚廠安全相關後勤維護」等經費。她認為，棚廠工程經費既然屬於業務費的一部分，無論被凍結的預算是否包含興建棚廠的費用，都會影響相關業務、延遲救災，臉書發文是適當評論。

去年4/14，陽明山國家公園七星山小油坑火燒山，黑衣直升機出動救援。臺北市政府消防局提供

檢察官認為，中央政府機關預算的凍刪與公共利益息息相關，空勤總隊的救災救難事項更是具有高度公共性，屬於可受公評之事，再加上空勤總隊的業務費確實包含棚廠相關維護經費，認定林亮君所言並非虛偽捏造，屬於對可受公評之事的善意合理評論，不符誹謗罪要件。

檢察官也指出，林亮君的文章內容隻字未提罷免案，也沒鼓動大眾連署林思銘的罷免案。況且，在林亮君發文之際，林思銘的罷免案還只在徵求連署書階段，尚未經中選會公告成立，難以認定林亮君是意圖讓林思銘的罷免案通過而發文，因此也不符意圖使罷免案通過而散布謠言或不實之事罪的要件。

北檢調查後認定，查無其他積極證據認定林亮君有相關犯行，於今日處分不起訴。

