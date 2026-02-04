控藍花蓮縣長提名民調瑕疵 葉耀輝二度聲請假處分

（中央社記者謝君臨、劉冠廷台北4日電）爭取國民黨花蓮縣長提名的前花蓮市長葉耀輝，認為縣黨部內參民調程序有瑕疵，今天在前媒體人何啟聖陪同下，到台北地方法院二度聲請定暫時狀態假處分，要求凍結提名程序。

對此，國民黨組發會主委李哲華表示，日前花蓮黨部已來文建請依據民調結果徵召游淑貞參選花蓮縣長，後續中央將召開中央提名審核委員會討論，最後再送中常會通過。葉耀輝聲請假處分，這是葉的權利，予以尊重。

葉耀輝表示，今天第二度向法院提出民事定暫時狀態假處分聲請，請求法院在提名程序爭議釐清前，命中國國民黨中央黨部暫時停止公告、發布或推動任何與花蓮縣長提名、徵召或候選人產生機制具實質連動關係的「選代表」作業資訊，並暫停相關程序行為。

葉耀輝主張，地方黨務主責者先前使他形成「民國115年5月左右辦理提名」的合理信賴，但他對外表態參選後，卻在未公告期程與規則、突襲式通知出席會議、且在他明確不同意列名的情況下，仍被強行納入短期民調並對外流通結果，造成他名譽、人格權與黨內公平競逐權受損。

葉耀輝說，他已向中央常務委員會提出黨內申訴，要求中央成立專案調查小組，釐清公告、協調、民調決議形成與執行、內參外流等全部流程，並澄清未經候選人明確同意且程序有重大瑕疵的民調，不得作為後續提名依據。

孫文學校總校長辦公室主任何啟聖表示，今天向法院聲請定暫時狀態假處分，希望凍結整個提名程序，讓錯誤不再延續發生，等到最後真的提名了，再來尋求司法救濟，已經完全來不及了。

何啟聖說，自己也是整個程序當中的利害關係人，是否因為他宣布參選花蓮縣長，造就了整個提名作業加速前進。他已提出3次申訴，但黨中央卻維持「三不」政策，不接觸、不回應、不處理，希望能有一個公平、公正、公開的初選。

葉耀輝於1月27日已向花蓮地方法院聲請假處分要求凍結提名程序，今天再前往北院二度提出聲請。（編輯：林恕暉）1150204