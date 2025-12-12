控藍青年涉霸凌案陷烏賊戰 「鎖綠鴨」點名：沈發惠助理出手抹黑

國民黨立委沈發惠。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

民進黨立委賴瑞隆兒子遭爆涉霸凌案後，綠營也傳擬參選新北市議員的國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷年少時也涉霸凌，大打烏賊戰。親藍臉書「鎖綠鴨」上午舉證，在Threads平台稱何霸凌的就是民進黨立委沈發惠助理。

「鎖綠鴨」發文表示，前幾天在Threads上，有一個「超乾淨的小帳」發文，直指何元楷霸凌，該帳號還貼一個寫有「看到以前霸凌同學的人出來參選，呵呵呵，還好意思說讓下一代在汐止安心成長」截圖，然後刻意把帳號碼掉。

廣告 廣告

「鎖綠鴨」發文指出，因這個時間點突然跳出來，似曾相似，彷彿聞到了熟悉的抹黑手法，所以特別去查了一下何元楷11月18日該篇貼文，抓出小帳本尊「Anderson Chang」就是沈發惠助理張誠軒，突然好像一切都明朗了。

「鎖綠鴨」呼籲，沈發惠出面解釋是不是指派「Anderson Chang」發文？是不是為了要推自己的人出來選先批鬥對手？揶揄果然這種拙劣惡意抹黑手法，還是要民進黨才做得出來。

更多太報報導

Po陳菊黑白照喊「想念」賴瑞隆被罵翻急刪文 網錯愕 ：發這什麼東西啊?

賴瑞隆竟落淚向霸凌兒道歉 李明璇：寄望賴對高雄市民負責？

賴瑞隆再道歉「孩子不會去學校」 聽兒一句話淚崩「是爸爸對不起你」