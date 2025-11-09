控藥師「給錯藥」死不認！監視器打臉 家長怒：不是第一次

高雄一間小兒科診所藥師給錯藥水，引起家長強烈不滿。（圖／TVBS）

高雄鳳山一間小兒科診所，有家長帶5個月大嬰兒去看感冒、發燒，醫師明明開的是「退燒藥水」，家長控訴，女藥師卻給錯，給成2瓶「過敏藥水」，堅持不認錯，甚至揚言要報警，事後診所業者調監視器，發現女藥師確實給錯藥，徹底惹怒家長，衛生局表示，會再派員稽查。

高雄一間小兒科診所藥師給錯藥水，引起家長強烈不滿。（圖／TVBS）

在一個周日的早晨，高雄鳳山區的小兒科診所已有不少感冒小朋友前來就診。然而，一位媽媽在帶著5個月大感冒發燒的寶寶看診後，卻發現了令人擔憂的情況。醫師明明開立了退燒藥水，但一名女藥師卻給了兩瓶過敏藥水。所幸這位媽媽及時發現異常並向醫師反映，醫師也立即拿著藥袋去找藥師更換正確藥物。

令人意外的是，面對明顯的錯誤，該名藥師不僅拒絕承認自己拿錯藥，還要求家長調閱監視器並揚言要報警。診所老闆娘表示：「醫師是開一瓶退燒一瓶過敏，藥師拿成了2瓶過敏，現場的護理師其實有一直跟媽媽道歉安撫，那媽媽可能真的比較生氣藥師的態度。」直到診所老闆娘調閱監視器後，才確認藥師確實給錯了藥。

針對此事件，高雄市衛生局回應將會無預警前往診所稽查。（圖／TVBS）

這位憤怒的家長在網路上控訴藥師未遵循「三讀五對」的用藥安全程序，更未盡到藥師的專業責任。更令人擔憂的是，這似乎並非該藥師第一次犯錯。查看該診所的Google評論，大多數民眾對醫師的專業和態度給予正面評價，但關於藥師的評論幾乎清一色是負評。至少有兩三位家長指出，這名藥師多次拿錯藥，甚至連主動告知醫囑都不願意，許多錯誤都是家長自己查看藥袋才發現的。

診所老闆娘坦承藥師的態度問題：「她的態度她有時候就是不想認錯，對我們有時候跟我或是跟其他工作人員，我們也是氣的半死啊，我們有承諾媽媽說，我們會在最快的時間內，替換合適的藥師。」針對此事件，高雄市衛生局回應將會無預警前往診所稽查，如發現有違反醫療法、藥事法等行為，將依法懲處。這起事件也提醒大家，藥物關乎孩子健康，家長在拿藥時確實需要多加留心。

