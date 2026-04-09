控蘇貞昌陳時中「A一億美金」！吳子嘉遭判刑8月定讞

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新冠疫情爆發期間，美麗島電子報董事長吳子嘉指控時任行政院長蘇貞昌，以及衛福部長陳時中，借採購疫苗A了1億美元，兩人對吳子嘉提出妨害名譽告訴，一審吳子嘉被判處有期徒刑8月、得易科罰金，吳子嘉不服上訴，高等法院9日判定駁回定讞。

吳子嘉指蘇貞昌陳時中採購疫苗A了1億美金，高院駁回上訴， 判刑8月定讞（攝自中天新聞）

案件源於吳子嘉於2023年5月20日的直播中發表的言論，指控蘇貞昌政府和前衛福部長陳時中「A了1億美元」、「白白貪汙近30億台幣」等言論。蘇貞昌與陳時中認為此言論嚴重損害了他們的名譽，因此提起告訴。

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其中民事部分，吳子嘉需賠償蘇貞昌90萬元已判決確定，另外陳時中一審獲賠300萬元，二審改判賠200萬元，不過最高法院認為仍有待釐清吳是過失或故意侵權，廢棄原判決，發回高院更審中。

至於刑事部分，吳子嘉被依加重誹謗提起公訴後，一審台北地方法院將吳子嘉合併判處有期徒刑8月、得易科罰金24萬元。吳子嘉不服上訴二審，高院今駁回，維持吳子嘉8月刑度，全案定讞。

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