控蘇貞昌陳時中「A一億美金」！吳子嘉遭判刑8月定讞
新冠疫情爆發期間，美麗島電子報董事長吳子嘉指控時任行政院長蘇貞昌，以及衛福部長陳時中，借採購疫苗A了1億美元，兩人對吳子嘉提出妨害名譽告訴，一審吳子嘉被判處有期徒刑8月、得易科罰金，吳子嘉不服上訴，高等法院9日判定駁回定讞。
案件源於吳子嘉於2023年5月20日的直播中發表的言論，指控蘇貞昌政府和前衛福部長陳時中「A了1億美元」、「白白貪汙近30億台幣」等言論。蘇貞昌與陳時中認為此言論嚴重損害了他們的名譽，因此提起告訴。
其中民事部分，吳子嘉需賠償蘇貞昌90萬元已判決確定，另外陳時中一審獲賠300萬元，二審改判賠200萬元，不過最高法院認為仍有待釐清吳是過失或故意侵權，廢棄原判決，發回高院更審中。
至於刑事部分，吳子嘉被依加重誹謗提起公訴後，一審台北地方法院將吳子嘉合併判處有期徒刑8月、得易科罰金24萬元。吳子嘉不服上訴二審，高院今駁回，維持吳子嘉8月刑度，全案定讞。
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又來了？柯文哲一審判決書上網公開 黃國昌稱「與新聞稿不一樣」
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白沙屯媽祖進香人數破46萬人！點心站地點曝光：便當、香菜咖啡免費領
粉紅超跑來了！2026年白沙屯媽祖進香人數突破46萬大關，創下歷史新高，將於12日深夜起駕，「香燈腳」紛紛湧入苗栗通霄，將與信徒展開8天7夜的徒步行程。許多餐飲業者也紛紛加入，為大家提供飲食、讓「香燈腳」補充體力，包括知名的「偑巷咖啡」、甲安埔白沙屯聯誼會等，聯合設置點心站，時間為13日上午10點開始，地點在「大甲中山路一段1327號旁空地」，現場免費提供臭豆腐、香菜咖啡、上萬個便當與飲料等。
彰警暖舉成超強國民外交！丹麥男騎「30萬神車」遭撞噴飛：台灣警察好棒
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2026白沙屯進香「三媽合轎」首現引關注 逾46萬人報名創新高
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賴清德赴苗栗恭送白沙屯媽祖起駕 祈求台灣風調雨順、國泰民安
[Newtalk新聞] 白沙屯媽祖12日深夜啟程前往北港朝天宮進香，總統賴清德下午先後前往苗栗縣山邊媽祖宮與白沙屯拱天宮參香、恭送媽祖起駕，並在致詞時代表全國人民祈福，盼今年進香活動平安順利，也祈求媽祖庇佑台灣風調雨順、國泰民安。 賴清德先赴山邊媽祖宮參拜，並進入神龕內請神安座，隨後再前往白沙屯拱天宮，進行淨轎儀式，並恭請媽祖出神龕，為「2026天上聖母丙午年往北港進香」揭開序幕。 賴清德致詞表示，他今天是代表全國人民恭送媽祖啟程前往北港朝天宮進香，也祈求媽祖保佑今年進香活動平安順利，讓每一位香燈腳都能「走出平安、走出快樂、走出幸福」。他也提到，去年南台灣歷經地震、颱風等天災，東部也曾出現嚴重災情，因此特別祈求媽祖大展神通，庇佑台灣四時平安、人民安居樂業。 賴清德也感謝白沙屯拱天宮主委洪文華及廟方團隊、志工與大批香燈腳投入進香盛事，並指出活動規模一年比一年盛大，今年香燈腳人數已超過46萬人，盛況空前，期盼整場進香活動圓滿順利。媒體報導則指出，今年白沙屯媽祖進香報名人數已達46萬3588人，再創新高。 陪同出席者包括苗栗縣長鍾東錦、立委何欣純、蘇巧慧、陳素月、李坤城、陳超明，以及山邊媽祖
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近年來白沙屯媽祖進香蔚為風潮，今年白沙屯媽祖進香報名更突破46萬人創新高，白沙屯進香路線、行程表為何？白沙屯媽祖GPS App要去哪裡下載？參加不了的話，有線上直播可以看嗎？白沙屯媽祖進香行前又要注意哪些事？關於白沙屯媽祖進香你可能想問的問題，Yahoo新聞編輯室整理好答案，一起往下看吧！