控蘇貞昌陳時中「買疫苗貪1億美金」有罪定讞！吳子嘉：欣然接受判決

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吳子嘉控蘇貞昌、陳時中貪污被判有罪確定，表示接受法官判決。資料照。廖瑞祥攝



《美麗島電子報》董事長吳子嘉造謠前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中在疫苗案中貪污1億美金，遭兩人提起民刑事告訴。刑事部分，二審今天依加重誹謗罪判吳子嘉8月有期徒刑，得易科罰金確定。吳子嘉聞訊表示，欣然接受法官判決，但他認為本案對象是行政院長等級的官員，應該給媒體更寬鬆的報導空間。

檢方查出，吳子嘉於2022年5月，在Youtube網站等直播節目上，質疑「蘇貞昌政府、陳時中部長……A了一億美金」、「把合約封存30年不准看……白白貪污近30億台幣」，指控陳時中在採購BNT疫苗期間，讓民進黨立委吳秉叡、信東製藥公司介入，導致衛福部匯出定金美金5千萬元，與前鴻海集團董事長郭台銘採購價格有1億元的價差，推論蘇貞昌、陳時中涉貪。

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檢方依加重誹謗罪嫌起訴吳子嘉。一審判吳子嘉成立1次誹謗罪、1次加重誹謗罪，各處6月、4月，應合併執行8月有期徒刑，折合易科罰金24萬元確定。二審今天駁回上訴。

吳子嘉接受電話採訪時回應，對法官的判決欣然接受。

但他認為，本案有堅強的依據，如果評論對象是像蘇貞昌這種行政院長等級的官員，應該要給媒體更大的報導空間，國家的言論自由、新聞自由才會更進步。

他建議，年輕記者應該要更加投入監督政府，這是（媒體）應該追求的，他73歲了，也沒有退縮；台灣的新聞自由，是中華民國的驕傲，這樣的驕傲一定要持續下去。

蘇貞昌告吳子嘉，民刑事官司都勝訴確定。資料照。廖瑞祥攝

陳時中一路告贏吳子嘉。資料照。廖瑞祥攝

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