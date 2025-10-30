控西雅圖市府將遊民圈集小西貢 亞裔業主求償3000萬元

多年來在西雅圖市唐人街-國際區(Chinatown-International District)擁有多筆房產的亞裔業主丹尼斯·秦(Dennis L. Chinn)控告市政府，蓄意將遊民營地和毒品活動集中在這個又被稱為「小西貢」的社區，任令治安敗壞、租戶遷離，導致其家族企業和房產毀損荒廢，秦家為此求償3000萬元。

丹尼斯·秦和秦式投資公司(Chinn Investments)向華盛頓州西區聯邦地區法院提告，指控西雅圖市政府政策違反憲法有關禁止歧視和非法徵用財產的保護條款。秦指責市政府現任和前任官員「在解決無家可歸危機方面作法錯誤」，「刻意犧牲了小西貢」，對該少數族裔社區造成重大影響。

廣告 廣告

根據訴狀，秦家自1940年代末擁有南傑克遜街(South Jackson Street)沿線房產，在此地建造的「亞洲廣場購物中心」(Asian Plaza Shopping Center)曾被視為西雅圖越南社區基石。廣場內一度進駐越華超市(Viet Wah Supermarket)、羅望子樹餐廳(Tamarind Tree Restaurant)等商家，成為小西貢文化樞紐。

然而，由於市政府政策和執法部門不作為，當地充斥露天吸毒、盜竊和非法露營，最終迫使越華超市在內的所有商家關門。其中，越華超市在經營35年後，於2022年9月永久歇業。第十二大道和南傑克遜街交叉路口成為「毒品氾濫、無家可歸和骯髒不堪的荒地」。

秦家認為，西雅圖容忍街頭露宿和公共場所吸毒，相當於根據第五修正案「徵用」私人財產，市政府不作為形同剝奪秦家財產使用權及價值。秦家主要商業建築在荒廢多年後，2024年6月10日被大火夷為平地。西雅圖消防局認定，起火原因可能是擅自占用者縱火。秦表示，該房產沒有任何收入，卻仍要繳納高額房產稅。

與此同時，丹尼斯·秦的兒子布萊恩·秦(Brian Chinn)本月初提交書面證詞，指他在政府巨額罰款威脅下，9月前往自家房產清理注射器和垃圾雜物時，遭一名男子襲擊，他要求人身傷害賠償。

更多世界日報報導

遣返政策不夠硬 川普換掉12名ICE主任 調CBP上陣

Nvidia股價創新高 黃仁勳：台積將引入美先進封裝技術

大量中國、中東資金押曼達尼勝選 專家憂市長選情遭操控