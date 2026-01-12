控計程車長期霸占門口 麵店：屢勸不聽 很困擾

高雄市 / 綜合報導

高雄鼓山區1間麵店老闆娘反映，店門口時常遭1輛「計程車」霸佔，一停就是一、兩天，而且車上不留電話，不過當地沒有畫設紅線，計程車車主多次勸導不聽，每次停車都影響他們進出動線，相當困擾，警方依據店家提供的照片，認為計程車確實違規，後續將依法告發。律師也提醒，如果嚴重影響人車通行，恐怕觸犯刑法強制罪！

民眾：「還真的停在這邊欸。」監視器畫面拍下，計程車，停在高雄鼓山區一間麵店門口，嚴重擋住出入口，不只晚上停，白天也停，但當地沒劃設紅線，店家好無奈，因為只要車輛擋住就會像這樣。

麵店老闆娘：「有時候會卡住，因為我們只有這個地方進出入這樣子而已，要閃他的車就很麻煩。」

老闆娘表示，假日來店裡備料，對面大樓住戶，時常將計程車停在他們麵店門口，不只影響進出動線，還導致他們要改去其他收費停車格停車，而這輛小黃一停都是停一整天甚至兩天，不留電話在車上，多次警告也沒用。

麵店老闆娘：「警察也說太誇張了，也有跟他(車主)講，可是還是沒用因為這邊沒辦法開罰單。」

瓦斯行業者：「停在人家店門口要怎麼做生意，(看過計程車停在這邊嗎)有。」店家曾報警求助，但就連警方到場也無解，因為不是紅線違停，無法可罰，但實際詢問警方表示，可能是小黃每次停的位置都不同，依據店家提供的照片，小黃擋住出入口，確實違規。

鼓山分局龍華派出所所長洪子棠：「在顯有妨礙其他人車通行處所停車，最高可處新台幣1200元罰鍰。」警方後續加強取締，若發現違停車輛也會通報拖吊單位，而律師認為，私自停在店家前，可能也觸犯刑法。

律師李茂增(非本案律師)說：「該情況如果已經嚴重到，人車完全無法通行的情況，這會違反刑法304條強制罪。」若是遇到類似情形，可以向里長反映，或是上網至交通局申請畫線，也提醒車主，別僥倖因為「沒紅線」亂停，造成他人不便。

