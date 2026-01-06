控訴住B1房發霉沒熱水！林進砸17萬遊哈爾濱怒槓導遊 反被嗆不男不女

記者蔡維歆／台北報導

林進遊哈爾濱踩雷。（圖／翻攝自IG）

知名網紅林進除了拍攝影片之外，也時常透過社群跟粉絲分享生活近況，日前他曬出糖葫蘆的攤位照片，驚見整隻鱉裹糖販售讓他驚恐不已，直呼：「龜蜜不行」。結果近來飛往哈爾濱旅遊，沒想到竟大踩雷。

林進控訴第一、二天住在像《寄生上流》般的B1房，叫外送竟然要等一小時；第三天在雪鄉住六個人擠四人房不僅沒風景，枕頭和水都要三催四請才補齊。更慘的是第四天住進「亞布力停車場房」，不僅洗澡沒熱水，連餐具都髒到不行。最後一天說要升級房型，結果房間裡充滿了「翹翹板磁磚、搖搖馬桶、歪頭床頭燈」，淋浴間發霉，且桌上全是灰塵，「再補充一下，洗澡水量像阿公滴尿一樣。」

林進透過社群分享生活。（圖／翻攝自IG）

而林進也透露這趟旅程的團費一人是人民幣6580元（約新台幣3萬169元），6人團費打底就花了17萬台幣，後續還要額外支付遊樂園與雪服租借費。原本以為是包車行程，最後卻得搭捷運、走路，導遊接送延遲一個半小時，連天池、畫廊等預定景點沒去也不退費。而讓林進無法忍受，事後導遊竟對他進行人身攻擊，稱導遊指他「不男不女？噁心死」，林進嗆酸導演：「你的不專業才讓人更反胃！」



