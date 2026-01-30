控訴父母「控制欲強」！布魯克林貝克漢與妻狂曬恩愛 豪奢生活持續挑釁

記者林宜君／台北報導

近日，布魯克林．貝克漢（Brooklyn Beckham）與妻子妮可拉．佩爾茨（Nicola Peltz）在洛杉磯與比佛利山莊公開甜蜜約會，豪奢行徑引發網友熱議。妮可拉身世顯赫，據傳每月從父親尼爾森．佩爾茨（Nelson Peltz）領取高達100萬美元（約新台幣3139萬元）零用錢，生活方式令人咋舌。

值得注意的是，布魯克林公開的照片中包含高價酒窖場景，可能是1831年的滴金酒莊葡萄酒或1811年葡萄酒，後者曾拍出約7萬5000英鎊（約新台幣324萬元）的成交價。（圖／翻攝自布魯克林IG）

據《每日郵報》報導，布魯克林與妮可拉本週三造訪比佛利山莊一家高級日式料理店用餐，隨後入住蒙特西托聖伊西德羅牧場飯店（San Ysidro Ranch），每晚房價2595美元（約新台幣8萬1494元）。兩人在社群媒體Instagram上分享多張晚餐與飯店照片，甜蜜擁吻、愛犬相伴。值得注意的是，他們公開的照片中包含高價酒窖場景，可能是1831年的滴金酒莊葡萄酒或1811年葡萄酒，後者曾拍出約7萬5000英鎊（約新台幣324萬元）的成交價。照片曝光後，再度讓網友對豪門生活方式議論紛紛。

布魯克林與妮可拉仍保持公開甜蜜約會，高調享受奢華生活，與家庭風波形成強烈對比。（圖／翻攝自布魯克林IG）

同時，布魯克林母親維多利亞（Victoria Beckham）近日在巴黎時裝週獲頒法國藝術與文學騎士勳章，致詞中感謝孩子們對她的支持。家族成員也在時裝週活動現身，展現表面團結。事實上，布魯克林與家人的緊張關係仍在延燒。一週前，他在長達六頁的聲明中宣布與父母斷絕關係，指控父母「控制欲強、善於操縱」，表明無意和解。即便如此，布魯克林與妮可拉仍保持公開甜蜜約會，高調享受奢華生活，與家庭風波形成強烈對比。

