控訴監院調查官遭職場霸凌 勞團：終結職場霸凌應從公務機關落實

勞動人權協會等民團5日與當事人父親呂學民(左)在監察院外召開記者會，控訴身為監院調查官的兒子遭主管一系列「職場凌遲」，遞交陳情書並要求監院徹查。(記者羅沛德攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕勞動人權協會等民團今(5日)與當事人父親呂學民在監察院外召開記者會，列出「十大違法侵害」，指稱其作為監院調查官的兒子，在簽報一起行政違失案後，遭調查處處長楊昌憲、調查主任游聲麒「職場凌遲」，遞交陳情書要求監察院重啟調查並調職涉案人。

「終結職場霸凌，從監察院做起」，勞動人權協會、豐裕工會、燿華工會、台泥工會等團體今天偕同呂學民召開記者會高喊口號，呂學民說，今天帶著沉痛的心情到監院抗議，兒子在監院上班，理論上也是要維護人權的，結果卻遭受其主管、處長及主任一系列霸凌，申訴後也未獲得主管嚴肅處理，講難聽點就是「吃案」，因此到監院陳情抗議，盼獲得正視。

廣告 廣告

呂也說，今天也準備好陳情書要交予監察委員，盼有機會能夠讓所有受到職場霸凌的公務人員，都能夠得到應有的對待。他在陳情書中點名控訴楊昌憲「十大違法侵害」，包括濫權分派懲罰性案件及不當工作分派、連續不公考評與零敘獎等；也指控游聲麒「三大不當言行」，如惡意散布不實指控、空泛指摘與失職指導等。

呂學民並提出三大訴求，要求監院立即成立獨立、公正的調查小組，以最快速度完成查察，並在調查期間將2人調離主管職，以防干擾調查、報復被害人或繼續評核當事人；同時，他要求機關應在調查結果確認前，立即解除對被害人所有不當的場所限制和監控，確保其基本工作權益與家庭育兒權益，並承諾在違法事實確認後，百分之百回復其所有的工作權益、晉升機會及名譽，也要求監院公開檢討案件分派機制，徹底落實對公務員揭弊保護。

民團也指出，日前立院剛三讀通過的「職安法」第22條雖列入職場霸凌專章，在22-1條明確定義霸凌為事業單位人員利用職務及權勢，逾越業務必要範圍，以冒犯、威脅、冷落、孤立、污辱其不當言行，導致勞工身心受到傷害。然而，這項規定卻不適用於軍公教人員，他們呼籲勞動部長洪申翰，既已推動防治職場霸凌的法制，就應從源頭做起，從公務機關開始落實。

勞動人權協會等民團5日與當事人父親呂學民在監察院外召開記者會，控訴身為監院調查官的兒子遭主管一系列「職場凌遲」，遞交陳情書並要求監院徹查。(記者羅沛德攝)

勞動人權協會等民團5日與當事人父親呂學民在監察院外召開記者會，控訴身為監院調查官的兒子遭主管一系列「職場凌遲」，遞交陳情書並要求監院徹查。(記者羅沛德攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

驚豔蕭美琴送的「這一味」 美國主持人：好吃到被中共禁！

中配錢麗廢居留許可、未驅逐出境！陸委會曝這原因

稱鄭麗文對國民黨是衝擊！柯文哲嗆：2026藍白合別再讓3％、6％

一劑上億天價罕藥只能延命？衛福部長石崇良曝AADC健保給付爭議內幕！【官我什麼事】

