控訴真心換絕情 MAGA大將葛林請辭眾議員

具影響力的美國極右派共和黨議員葛林(Marjorie Taylor Greene)21日宣布，將辭去她在國會的職位。美國總統川普(Donald Trump)在一週前撤回對這位昔日堅定盟友的支持。

在一支上傳到網路的影片中，2020年當選的喬治亞州眾議員葛林表示，她「向來在華盛頓特區(Washington DC)被看不起，而且從來未能夠融入其中」。

葛林表示，她不想讓支持者和家人忍受「來自這位我們共同為他奮戰的總統，對我的充滿傷害與仇恨的初選攻擊，雖然我會奮戰並贏得選舉，但共和黨很可能輸掉這場期中選舉」。

廣告 廣告

葛林先前一直是川普「讓美國再次偉大」(MAGA)運動的主要代表人物。她表示，將在2026年1月5日的任期最後一天辭職。

葛林力挺國會呼籲政府公布完整的性犯罪者艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案。川普在7日宣布將撤銷對葛林的所有支持，並稱她是「胡言亂語的瘋子」。

川普隔天又在自家的真實社群」(Truth Social)發出多則推文，抨擊葛林是個「無足輕重的人」、甚至是共和黨的「叛徒」。

葛林的令人震驚之舉，是MAGA世界日益分裂的最明顯跡象，正值民主黨在這個月的期中選舉獲得強勢勝利、以及川普21日稍早在白宮和左派紐約市長當選人曼達尼(Zohran Mamdani)友好會面之際。

MAGA運動的分裂，因為川普在艾普斯坦案的立場反覆而加劇。艾普斯坦的交際網據稱包括多位美國菁英在內。

葛林表示，「為那些在14歲時遭到性侵、被人口販運並被權貴利用的美國女性挺身而出，不該讓我被我曾為之奮鬥的美國總統稱為叛徒並受到威脅」。(編輯：宋皖媛)