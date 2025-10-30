控訴粿粿出軌王子！范姜彥豐時隔一天再發聲 黑底白字文求情

粿粿遭范姜彥豐指控外遇王子。（圖／翻攝自粿粿臉書）

男星范姜彥豐29日於社群媒體上發布一段長達9分鐘的影片，指控結婚3年的妻子、前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳），與藝人邱勝翊（王子）在婚姻存續期間發展出「越界關係」，消息一出震驚各界。時隔一日，范姜彥豐再次發聲。

范姜彥豐在影片中坦言，自己一直深信的感情與信任「被狠狠踐踏」，痛斥兩人假借朋友名義往來，實際早已逾越界線，「你們一定覺得越大膽就越安全，以為永遠不會被發現吧？」他表示，這段經歷讓自己成為「戴著綠帽的小丑」，更指部分共同友人明知內情卻選擇隱瞞，令他倍感心寒。

消息曝光後，外界譁然。對此，粿粿僅簡短回應表示，「丈夫的說法有許多與事實不符之處」，未再多作說明。而王子則於同日下午出面回應，坦承自己「超越了朋友應有的界線」，並向社會大眾致歉，但仍強調「並非婚姻的破壞者」。

王子表示，當時是在得知女方進入協議離婚階段後，從傾聽者身份逐漸變得過度關心，「雖然出於心疼，但方式錯了，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」

事件延燒至今仍未平息，外界輿論議論紛紛，范姜彥豐隔日再度於IG限時動態以黑底白字發文，強調：「家人是無辜的…也請別開家人的玩笑了」，並在文末附上雙手合十符號，希望外界不要對家人進行揣測或攻擊。

