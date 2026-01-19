控訴OpenAI和微軟背棄承諾獲得不當收益 馬斯克索賠逾千億美元

馬斯克指控OpenAI轉型營利企業獲得不法利益，他有權索取超過千億美元的補償。(圖片來源/Real Time)

美國電動汽車巨頭特斯拉（Tesla）的執行長馬斯克（Elon Musk）近日向美國聯邦法院遞交訴狀，宣稱10多年前他投注鉅額資金栽培OpenAI，如今OpenAI卻背棄承諾獲取鉅額「不當收益」，據此向OpenAI求取超過1千億美元的賠償。

馬斯克是2015年OpenAI創立時的共同創辦人，在2018年離開後創辦xAI，並催生聊天機器人Grok。他在訴狀中指稱，當時貢獻OpenAI約3800萬美元，約佔早期種子資金的60%，同時也協助招募員工，幫其他創辦人建立人脈，還讓OpenAI借重他的高人氣。

馬斯克律師Steven Molo直言，如果沒有馬斯克，就不會有OpenAI，因為他貢獻了大部分的資金和自己的名氣，還把他企業規模化的經驗傾囊相授。

馬斯克指控OpenAI違背承諾，要求返還應得收益

馬斯克這次指控OpenAI和合作夥伴微軟（Microsoft）違背了創立時所秉持的「非營利、造福人類」的理念，將OpenAI由非營利組織轉為營利企業，繼而從中獲取鉅額的獲利。

他在訴狀中引用金融經濟學家、專家證人 C. Paul Wazzan 的說法，主張 2015 年捐贈給OpenAI 的種子資金行同是被詐騙，目前OpenAI估值約5000億美元，他有權與之分享。

至於馬斯克應得的部分，Wazzan估算馬斯克應獲得的賠償，必須把金錢與非金錢的貢獻一併納入，包括技術與商業建議。由此推算出OpenAI從馬斯克早期貢獻中，獲取約655億至1094億美元的不法利益，微軟因與OpenAI合作獲得約133億至251億美元利益，兩者總計最高可達1340億美元。馬斯克主張，這些收益應視為不當所得，理應返還給他。

他強調，新創企業的投資者初期的投資額，往往日後都會帶來巨大的報酬，現在OpenAI和微軟獲取的龐大非法利益，他有權要求退還這些遠大於當初他投資金額的收益。

OpenAI和微軟反擊，指馬斯克要求的金額不合理

OpenAI對此回應表示，馬斯克的要求未經深思熟慮且毫無根據，這也是他對OpenAI發動的騷擾行動之一。

2024 年起 OpenAI 共同創辦人暨執行長奧特曼(Sam Altman)進行公司轉為營利事業的計畫，從此與馬斯克展開法律攻防戰，而 OpenAI 與微軟均否認相關指控。Altman批評，馬斯克透過對 OpenAI 重組進行指控，實際是想濫用法律手段，打壓競爭對手。

微軟律師則表示，沒有證據顯示公司教唆或協助 OpenAI。兩家公司於週五另提交文件，對馬斯克的損害賠償要求提出質疑。

兩家公司的律師質疑Wazzan推算的方式，指出馬斯克求的最高償金額，約相當於其當初投資金額的 2900 倍，儼然是是憑空捏造且無法驗證。把數十億美元從一家非營利機構轉移給一位前捐助者，甚至已成為競爭對手的人，是一件不合理的事情。

