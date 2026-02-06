控謝典霖酒醉缺席會議、只出席啦啦隊活動 王婉諭籲整頓籃協

謝典霖擔任中華籃球協會理事長已長達8年。（圖：謝典林臉書）

彰化縣議長謝典霖找網紅開箱溪州鄉700坪豪宅，引起社會質疑聲浪。而謝典霖就任籃協理事長同樣爭議不斷，時代力量黨主席王婉諭認為他已嚴重失職，呼籲運動部應依法介入整頓。（請聽AI報導。）

王婉諭表示，謝典霖擔任中華籃球協會理事長已長達8年，期間協會業務混亂，連球員保險也顧不好，不僅無法成為選手後盾，反而成為阻礙，而謝典霖本人正是籃協目前最大的問題。

王婉諭指出，謝典霖長期神隱，去年一整年三次會議都沒出席，甚至籃協特地改到彰化開會員大會，謝典霖都可以因為前一晚喝醉酒而缺席，連主管機關發函都不理會，但啦啦隊相關活動卻是無役不與，彩排、餐會場場到，更常醉醺醺上Podcast大談聲色場所，而相關爭議一直到謝典霖找網紅開箱豪宅才全面爆開。

王婉諭警告，如果主管機關持續沒有具體作為，這已經不是尊重自治，而是放任失能，呼籲運動部依法監督與輔導，要求籃協正常運作、依法開會，還給選手們一個正常健全的運動協會。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。