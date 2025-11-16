控警以「推論」舉發闖紅燈 畫面曝秒打臉

新北市鶯歌有行人橫跨巷口過馬路，突然被警方攔下，因為闖紅燈被開罰各五百元，卻不滿發文指控員警以「推論」的方式舉發，警方提供監視器還原事發經過，並解釋開單理由。

行人違規跨巷口遭開罰，竟不滿控警，關鍵畫面曝光。（圖／TVBS）

事發地點位於新北市鶯歌文化路，當時兩名行人從騎樓走出來，由於該處沒有行人號誌及斑馬線，他們直接橫跨巷口，恰巧被巡邏中的警察發現並攔下開單。根據現場狀況，當時文化路為紅燈狀態，而一旁的226巷口則是綠燈，有許多機車通行，行人直接走過去很可能發生碰撞意外。

警方在攔下行人後耐心解釋：「這個行向是綠燈，你們從那邊過來的時候闖紅燈。」警方進一步說明：「啊這邊走過來是綠燈過沒錯，所以要針對現在這邊的，理解嗎？」然而，這兩名行人對於被開罰相當不滿，事後在網路上發文指控警方用「推論」方式舉發他們。對此，警方立即公布監視器畫面，清楚顯示兩人確實闖越巷口後順勢過馬路才被攔下。

對於這起事件，附近居民表示確實很常沒注意到號誌，「你要看哪個根本沒得看啊，就像我要倒垃圾，也要東張西望一下，啊一樣也是看到沒有人沒有車，就趕快走過去。」但也有目擊民眾認為違規就應該受罰，「那從那裏走過去跟這裡走過去，只要他是闖紅燈就是不對，沒什麼好講的。」

另一名目擊民眾則提到：「這個路口每年至少發生十幾次車禍，有些摩托車就像你講的觀念啊，衝啊右轉啊左轉啊，這種小路口是不會有三項嘛。」警方表示，除了現場開罰外，對於蛇行、危險駕車、逼車、擋車等行為，同時涉犯刑法相關規定或發生交通事故時，也可以事後調閱監視器進行舉發。

