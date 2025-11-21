控警取締超速坐「私家車」掩護 警反駁：是偵防車

新北市 / 綜合報導

有民眾在網路上發文控訴，19日晚上行經新店環河路，遠遠看到警方架設黑箱取締超速，但卻沒看到警車。仔細看，員警竟坐在一輛看起來像民用的休旅車上，因此上前理論。對此警方回應，民眾看到的休旅車其實是偵防車，且不是所有偵防車都有標示。警方並強調，有在規定範圍內，設置測速取締告示，取締並無不法。但會再加強教育訓練，以免讓民眾誤會。

民眾開進停車場，一整排車輛看起來沒有異樣，但讓他疑惑的是，路口明明有一支移動式測速但警車呢，民眾說：「怎麼會用民用車呢，這樣子合法嗎。」眼尖的民眾發現，員警竟然是坐在，長得像一般民車的廂型車裡，為了確定又回去看了一次，民眾說：「有夠扯的啦，三腳架擺在這啦，超扯啦。」

事發在19日晚上9點54分，新北市新店區環河路路上一處停車場，民眾直呼太扯，因為路邊擺放黑箱，很明顯就是在取締超速違規，民眾行經該路段，發現有員警正在取締違規超速，但怎麼樣都沒看到警車，反而在休旅車的駕駛座上發現員警，民眾VS.員警說：「沒關係，我們這個是偵防車好不好，不是，你偵防車不是你說的算嘛，旁邊就沒有偵防車三個字啊。」

警方澄清這是偵防車非私家車，因為，外觀也會因各分局有所差異，有的有標示有的沒標示，而員警停放的地方，距離移動式測速約30公尺，告示牌也在100-300公尺的規定範圍內，屬於合理執法。

交大執法組分隊長王大宇說：「逕行舉發超速違規，應使用經定期檢定合格之法定度量衡器，並於一般道路100至300公尺前，高快速公路300至1,000公尺前設置測速取締標誌。」警方表示會再多加強教育，也會把告示牌擺放至更顯眼的位置，避免同樣的誤會再次發生。

