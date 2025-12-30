控賴清德不道歉民眾黨正式遞狀提告 求償100萬登報刊主文1日

記者楊佩琪／台北報導

針對總統賴清德在接受媒體專訪時，表示民眾黨盛讚俄羅斯總統普丁不是獨裁且擁抱習近平，民眾黨30日下午赴台北地方法院對賴清德提起民事訴訟，求償100萬元，並在各大媒體刊登判決主文1日。委任律師賴苡安表示，總統傳達的每一個訊息都是國家意志的展現、國家機關的意思表示，卻做出無中生有的指控，造成民眾黨非常大的傷害。民眾黨前副秘書長許甫則強調民眾黨譴責中共對台軍演，卻被貼標籤，總統常常講錯話但是不能講謊話。

民眾黨委任律師賴苡安表示，民眾黨何時有正式決議、政策或公文，公開表示要擁抱習近平、讚揚普丁？賴清德如果沒有做到最基本的查核義務，就是造謠抹黑，對民眾黨在社會上的評價，信用及信譽都有極大的傷害。

且身爲中華民國的總統，三軍統帥，手握最大的權力，有查核的義務，何況其所傳達的每一個訊息都是國家意志的展現、國家機關的意思表示，卻進行無中生有、無憑無據的指控，造成民眾黨非常大的傷害，不管是有意的抹黑還是無心的口誤，身爲總統，都應該要更正。

民眾黨前副秘書長許甫則譴責正在進行的中共環台軍演，強調無助於兩岸和平、無助於兩岸交流，台灣人民及台灣民眾黨都非常唾棄、討厭這樣的行爲，但依舊被民進黨貼上「中共同路人」的標籤。是誰說過「親中愛台」？是誰說過跟中國是「兄弟之邦」？是誰說要跟習近平喝珍珠奶茶、吃蝦仁飯？身爲一個總統，常常講錯話可是更不能說謊話，希望法官能明察秋毫。

民眾黨新聞部主任吳怡萱強調，「台灣民眾黨的支持者，不是你要照顧的國人嗎？」爲什麼在中共繞台軍演的同時，要在台灣內部製造對立、製造仇恨與分化？最近又看到很多，包含衛福部、內政部，非常多的補助又被拿來作爲對抗政黨對抗在野黨的工具，台灣不能再這樣內耗下去。

