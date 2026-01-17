控賴清德30年捐1億「財產來源不明」 陳佩琪：北檢要搜索羈押、與柯家一樣待遇

陳佩琪陪許甫掃街。李政龍攝



民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪日前在臉書發文，指控總統賴清德財產來源不明，她今（1/17）天表示，賴清德所捐贈的數字確實超過他們夫妻薪水，北檢至少也要傳賴清德去問，不然就是搜索、羈押，與柯家一樣待遇，「王子犯法與庶民同罪」。

陳佩琪日前在臉書發文，向檢察總長公開檢舉賴清德財產來源不明，她認為，賴清德過去30年捐1億，平均一年捐330萬，但市長薪水以20萬計算，加上賴妻子的每月8、9萬，一年收入扣掉繳稅，等於全年收入全捐贈出去？？甚至年捐贈總數超過夫妻年所得總額？

陳佩琪今早為正爭取黨內市議員提名的前副秘書長許甫輔選，對於自己的臉書發文，她解釋，北檢說柯家財產來源不明，也沒有問過他們，只是在政論節目聽柯黑名嘴講一講，然後就搜索、羈押，更何況賴清德所捐贈的數字確實超過他們夫妻薪水。

陳佩琪認為，北檢至少也要傳賴清德去問，不然就是搜索、羈押，與柯家一樣待遇，「王子犯法與庶民同罪」。她表示，司法雙標是最大傷害，而且面對她的質疑，北檢沒反應、沒回應，期待他們有動作 。

