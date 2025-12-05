控賴瑞隆兒「有前科猛打女兒太陽穴」！母親曝：還曾毆某集團孫

表態角逐民進黨高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，他的兒子遭爆在學校霸凌同學，輿論譁然。對此，受害女童母親痛批，賴的兒子拳拳打在自己女兒的太陽穴上，她更爆料，對方先前還曾毆打過「某集團的孫子」。

賴瑞隆今天召開記者會，對於孩子與同學間的狀況，表達最大歉意。賴瑞隆強調，動手絕對是不對的！他也自省，因為平常花了太多時間在政治工作，因此在孩子陪伴與教養上確實不夠，這部分他也會自我檢討，他對於自己沒有做好，而導致兩個孩子以及家長與學校遭到影響，感到非常抱歉與自責。

不過，根據《TVBS》報導，受害女童母親直呼，這只是他想要應付大眾和官方的一種方式，而非針對這起事件本身，以及承擔相關責任。她強調，賴瑞隆的兒子是主動傷害自己的女兒，甚至對方還對準太陽穴攻擊，她也要求學校公布監視器畫面讓大家知道真相。受害女童母親更爆料，賴瑞隆的兒子「有學空手道」，甚至早有「前科」，先前就曾痛毆過某集團的孫子，不料轉學後又涉入霸凌事件。

由於現在時間接近大選十分敏感，受害女童母親面對外界質疑可能有政治動機，她反駁，已經有給過對方機會和解、處理，但對方不處理，如果是政治因素爆出來，那麼她早在一開始聽聞這種敏感的事情時，就讓事情爆出來了，「這樣難道不是被逼出來的嗎？」

