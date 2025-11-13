控通知草率！ 僅寫「3週內換電表」 台電：研擬加註日期

高雄市 / 綜合報導

高雄大寮區有居民投訴，日前收到換電錶通知單，但是，單子上完全沒寫日期，有位張太太表示，先前有次忽然就停電，導致家裡冷氣故障，擔心這次換電錶要斷電又造成家電損壞，有人因此詢問台電，承辦人員回覆，會先詢問可配合的時間再作業，沒想到，日前承包商突然出現要換電 表 ，讓大家傻眼，怒批台電，根本便宜行事，台電表示，將要求承包商作業前加強與用戶的溝通，也會研擬加註施工日期的可行性。

高雄大寮區居民黃小姐說：「最主要我還有跟台電登記，到現在我完全沒有接到你們的電話啊。」居民好生氣，就因為要換電表，卻沒事先通知。高雄大寮區居民黃小姐說：「如果我沒有打這通電話，你是不是也給我換下去了。」

不只火大還莫名其妙，有住戶已經被換電表了，卻全然不知。居民黃小姐VS.莊太太說：「妳知道要換電表嗎，給妳換完了，(有喔，不知道)，不知道齁。」

就因為換電表要進行斷電，住戶擔心使用中的家電，可能因此壞掉。高雄大寮居民紀先生說：「上一次他們台電也是有一次斷電，結果我老婆沒有注意電沒有關，(冷氣)壞掉他們也是不處理。」

所以有人一換完電表，就趕緊檢查家電，還有的趕緊紀錄用電量，也是擔心新電表會有異常。高雄大寮居民陳先生說：「我剛開，我看它跑幾度。」高雄大寮部分區域，台電近期進行，住家更換智慧型電表作業，雖然寄發了通知單，但是只寫3週內，沒有明確的日期跟時間。

高雄大寮居民黃先生說：「我們不知道，也是昨天聽到說我們前幾戶有換了，所以就這邊有先擋下來。」

居民認為，台電的換電表通知太草率，而且承包商工程人員，一到場就更換，根本沒呼叫也沒按門鈴，如果突然斷電，家電壞掉要算誰的。高雄大寮居民黃小姐說：「應該通知我們，我們最起碼把電關掉，最主要電器不會壞掉吧，壞掉的話我們應該向誰投訴。」

針對居民的指控，台電回覆，通知單上其實有載明，住戶可先致電約定，更換電表的時間。台電高雄鳳山區處維護經理李大樹說：「擬於電表更換前加強用戶溝通，並研擬於寄發通知單時加註施工日期之可行性。」居民說，家家戶戶都會需要更換電表，如果能夠能事先知道施工日，或者能確切通知住戶，就能避免引發類似的民怨。

