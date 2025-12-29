控遭乘客挑釁 運將疑停「快速道路」開揍

運將不滿被挑釁，疑停快速道路下車揍乘客。（圖／翻攝社會事新聞影音）

計程車司機與乘客的激烈衝突近日引起社會關注，一段在網路上流傳的影片記錄了這場驚人爭執。影片顯示一名乘客與計程車司機因口角演變成肢體衝突，雙方不僅出言相互挑釁，更在行駛途中發生推扯與毆打行為，嚴重影響行車安全。雖然事件疑似發生在快速道路上，但警方表示並未接獲相關報案。此事件引發各界對計程車安全與乘客行為的討論。

根據影片顯示，爭執從乘客上車開始就已經醞釀，雙方一言一語爭吵不休，隨後怒火更蔓延至司機身上。司機試圖勸阻乘客「別激動」並要求對方下車，但乘客回應「好你等等喔，我馬上下車」。司機繼續出言挑釁說「來來來來」，即使旁邊有朋友嘗試勸架，局勢仍未獲得緩解。情況很快升級，乘客質問「現在要打架是不是」，而司機則連續喊著「下車下車，下來下來」。

當乘客開始拉扯司機衣服，嚴重影響行車安全時，司機忍無可忧，緊急煞車並將車輛停在路中間，隨後跑到後座試圖將乘客拉下車。在混亂中，有人朝對方臉上打了一巴掌，雙方隨即互毆，情緒激動，場面一度非常火爆。另一名計程車司機分享了自己的類似經歷，表示「上車的時候就在拉我，有打我一下，我是沒有反抗。我就知道我會經過那個警察局，到了警察局的時候我就停住，跟警察揮揮手。那位乘客看到警察，就沒有再發酒瘋沒有再打我。」

面對不理性乘客，有司機建議「先緩和他的心情先配合他，然後找最近的警察局」。也有人認為「先保命可能會加速開快一點，S型的方式讓他坐不穩，至少我可以保命。」雖然每名司機都多多少少遇過不理性的乘客，且都有自己的應對方式，但專家提醒，如果在國道、高架橋或快速道路上遇到類似情況，因為車速快，停車理論可能導致追撞意外。建議應開到平面道路、安全的地方後，再靠邊停車報警，由警方來介入處理。否則一時氣不過，萬一發生車禍，責任歸屬將更加複雜。

