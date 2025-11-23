控遭司法迫害林岱樺豁出去了！謝寒冰：她在指著賴清德的鼻子罵

表態爭取參選2026年高雄市長的民進黨立委林岱樺22日在旗山舉辦造勢，現場湧入2萬人。資深媒體人謝寒冰認為，林岱樺豁出去了，想靠展現群眾力量向黨中央施壓，他還指出，林岱樺不斷控訴遭司法迫害，是「在指著賴清德的鼻子罵」。

林岱樺。（圖／翻攝林岱樺臉書）

謝寒冰今天（23日）在政論節目《新聞大白話》表示，林岱樺豁出去了，昨天她在造勢時就直接講自己被司法迫害，「現在執政黨是誰？好像是民進黨對不對，那妳一直不斷控訴司法迫害，就是在指著賴清德的鼻子罵！不是這個意思嗎？她自己心裡頭應該很清楚。」

林岱樺22日在旗山造勢。（圖／中天新聞）

謝寒冰指出，林岱樺知道賴清德不會提名她，所以她現在就是豁出去，要靠這種群眾的力量，看是不是能夠逼著黨中央願意提名她，「可是我老實講，很難啊，妳不知道賴清德是什麼性格的人嗎？妳都這樣指著他鼻子罵了，妳都直接這樣講。」

賴清德。（圖／中天新聞）

對於檢方警告林岱樺，謝寒冰直呼，後果自己負責是什麼意思？她如果說有什麼不對的就去抓人，「什麼叫後果自己負責，你是黑道恐嚇嗎？」林岱樺就是豁出去了，而且她確實也展現了群眾的力量，這兩場造勢其實辦得都還不錯，人真的是不少，確實也會對邱議瑩、賴瑞隆、許智傑造成一定的壓力，但看起來賴清德不可能因為這樣就轉變，「我認為賴清德大概就是會支持賴瑞隆。」

