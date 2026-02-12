控遭地方人士強抱按肩 北市美女里長：在密閉空間如被當獵物

台北市萬華區華江里里長洪佳君指控遭到地方人士強抱按肩。（圖：洪佳君臉書）

台北市萬華區華江里里長洪佳君驚傳遭到性騷擾，她今天（12日）在臉書表示，性騷就好像一場暴風雨，很多事情不是自己能決定，希望有天受害者說出遭遇時，社會不是質疑而是給予同理。（請聽ＡＩ報導）。

洪佳君在臉書發文指出，對方是地方上資深前輩，在疫情時期上過新聞，並且長期擔任管理公共事務的職務，2月10號下午她到對方服務處拜訪，談到一半的時候借用洗手間，走出來時，對方堵在正門口不讓她出去，還問可不可以抱一下？在她還來不及反應時，對方已經伸出手來；她口頭拒絕要走出去，對方仍從後方環抱她的脖子說三秒也好，這時她才發現，辦公室的門已被關上，整個空間形成封閉動線。

洪佳君表示：「在這個密閉的空間裡，只有我們兩人，他的眼神讓我感覺自己像個被獵的獵物一樣」，還好有人打了電話給她，經過一番虛與委蛇後，總算順利脫身，對方在她離開前又提出要抱一下，為了脫身她只好勉強配合，選擇鼓起勇氣說出來，只因為想好好睡覺，希望不要再有更多人受害。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報。）

◎遭受性侵害、性騷擾，撥打110報案