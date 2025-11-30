控遭嫩尪勒脖「眼血管爆、腦缺氧」 安歆澐發「不自殺聲明」怒揪小三慣犯

安歆澐與小16歲的龍舟國手莊英杰結婚，但她指控遭丈夫家暴，並發表不自殺聲明。翻攝臉書、翻攝哏傳媒YT



原住民藝人安歆澐因參加《超級星光大道》進入演藝圈走紅，除了歌唱外，也跨足主持節目，她與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年。11月傳出莊英杰劈腿安歆澐的人妻朋友，莊英杰除了拿出菜刀怒砍冰箱，還動手勒脖安歆澐，安歆澐近日公布當初遭家暴的驗傷照，她稱最嚴重時腦部嚴重缺氧，眼睛充血、臉部血管大爆裂，恐怖情景再度讓她感到恐怖，安歆澐也發布不自殺聲明，希望社會大眾與粉絲能保護自己。

近日接受許聖梅網路節目《危機女王》專訪，安歆澐公開了遭受家暴的經歷及相關照片，她驚恐回憶當時情況說，「他用力勒，所以才眼結膜出血，臉部血管也都大爆裂。老公的力氣已經大到我無法承受」。

至於導致暴力的原因，安歆澐說是因為丈夫有了小三，另外這名小三明明也有家庭，說話卻相當囂張。安歆澐再節目中透露，兩對夫妻曾經約出來談判，問說到底是誰先聯絡誰，小三直接當著自己老公的面嗆聲：「是我先打的啊怎麼樣！我就想他，我打電話給他。」甚至，安歆澐也是之後才知道，原來這個小三風評就非常差，早就被外界稱是慣性小三。

最後，安歆澐也發表不自殺聲明，她坦言因為工作的需要，必須克服內心的恐懼才能在舞台上表演，並對周圍朋友的信任感下降，至今仍在接受精神治療，並面臨失眠和社交恐懼的困擾。她還表示：「因為我的工作是要站在舞台上唱歌表演，我要非常一大段時間，克服自己的恐懼才能上台，現在也比較沒有辦法相信周圍的朋友。」

