控遭攔車隨機攻擊！原來是急切車 後車險撞痛毆教訓

新北市 / 綜合報導

新北市一名蕭姓駕駛，上個月29日開車行經新莊富國路時，被後方轎車攔截痛打，朋友幫他PO網控訴遭到「隨機攻擊」，痛批新莊治安怎麼這麼差！警方事後調查發現，兩名打人嫌犯疑似只因為前一個路口，蕭姓駕駛突然切進車道，害他們差點撞車，就因此心生不滿攔車教訓。

轎車打起左轉燈切進車道，後方車輛見狀緊急剎車，但下一秒後方車輛猛踩油門追上前去，撞擊轎車車頭，車上下來兩人，對轎車駕駛一頓痛毆，打完人後兩人跳上車離開。

廣告 廣告

受害駕駛VS.員警：「就這樣子他先先叭我撞我車，(所以有碰撞)，對有碰撞然後我下來，然後駕駛人攻擊我，他直接用是怎樣，我開車門下來，男生直接抓我，女生用車門夾我。」被打的駕駛，一臉茫然向警方說明，根本不知道為什麼會突然被人攻擊。

受害駕駛VS.員警：「(你幫我指著)，很誇張他直接這樣擦過來撞我，超扯的。」駕駛友人在網路上發文，說沒有理由被人隨機攻擊，痛批治安差，蕭姓駕駛頭部撞擊造成後遺症，美髮工作嚴重受到影響。

記者張權：「駕駛行經這段路口的時候，無緣無故，遭人攔車痛毆，一度以為遇到了隨機攻擊，警方事後調查發現這疑似，是一場行車糾紛。」

上個月29日晚上11點多，蕭姓駕駛行經新北市新莊區富國路，從路旁打左轉燈切進車道，後方的易姓女駕駛，載著陳姓男友人，疑似不滿差點撞車，狂追50公尺撞車頭攔車後，下車痛毆蕭姓駕駛，還用車門夾傷他的身體。

新北市新莊分局丹鳳派出所長陳建榮：「突然切入駛入車道，差點釀成追撞車禍，故心生不滿上前將蕭男攔下，警方已於昨(14)日通知，車主易女到案說明並製作筆錄。」

打人的易姓女駕駛，表示對當天的事情，完全沒有印象，但承認畫面中的人是她，蕭姓男駕駛，事後也決定提告，傷害恐嚇強制等罪。

原始連結







更多華視新聞報導

醉漢隨機攔車攻擊 1家3口嚇壞.騎士下唇被打傷

嚇壞！ 男持鐵棍隨機攔車還打人 警：已通知到案

驚！金山隨機攔車 男雙手持利器 穿梭車陣作勢砍

