控遭有心人士勾結禿鷹抹黑 皇昌營造按鈴提告

中油三接工程涉嫌浮報工程款，相關高層日前遭北檢搜索約談，得標廠商皇昌營造同樣登上媒體版面，還遭影射政商關係好才能得標，相關負面報導一出股價因此受影響。執行長林明照10日下午到北檢按鈴提告，表示有心人士勾結禿鷹抹黑，質疑刻意操作，獲取不當利益。

在律師陪同下，皇昌營造執行長，10日下午到北檢按鈴提告，皇昌營造執行長林明照說：「三接第二期工程(遭影射)疑似有官商勾結的情形，而且報導的一個文章內容中，多次的若有似無的影射到本公司也參與其中。」中油三接工程遭踢爆，外推防波堤浮報百億預算，檢方日前大動作搜索中油，及世曦工程顧問公司等11處，日前北檢記者喊話，多名高層遭到約談，然而卻有平面媒體報導，得標廠商皇昌營造，施工狀況連連。

根據了解，中油2018年簽約委託，台灣世曦工程顧問公司監造，而皇昌就是當時被世曦詢價的廠商之一，後續中油爆出浮報工程款問題，皇昌遭影射政商關係好才能得標，報導一出影響股價，執行長因此按鈴提告。

皇昌營造執行長林明照說：「禿鷹集團在放空我們公司的股票，不肖業者結合整個禿鷹集團，來做不實的報導，來操控我們的股價，獲取不當的利益，這個爆料的一個時機點，極為敏感，他是在114年的11月11日來做爆料，台電四接工程在11月18日要開標的一個日子前。」中油三接弊案風波，檢調持續偵辦，皇昌認為無端被波及，提出告訴希望司法能還他們清白。

