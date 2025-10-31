控遭網軍破千則留言攻擊 林岱樺「已向平台申訴」：初選應回歸正向理性

記者劉秀敏／台北報導

民進黨立委林岱樺表示，她會用理念、政見、行動，來證明自己是最適合的高雄市長參選人（圖／記者劉秀敏攝影）

民進黨高雄市長初選競爭激烈，積極爭取提名的立委林岱樺1日將舉辦造勢大會，正國會包括掌門人林佳龍以及王義川、卓冠廷等代表性人物均發文力挺，引發熱議，林岱樺則指控遭到網軍攻擊。對此，林岱樺今（31）日受訪表示，初選還是回歸到正向、理性，她會用理念、政見、行動，來證明自己是最適合的高雄市長參選人；至於網軍攻擊一事，林岱樺回應，還是循平台機制，目前已蒐集了一些相關事證，也向社群平台申訴，就回歸讓平台去處理。

林岱樺1日將於岡山舉辦造勢大會，近日正國會掌門人、外交部長林佳龍以及立委王義川、新北市議員卓冠廷等人均表態支持，引發網友熱議。林岱樺隨即指出，近日對她的網路攻擊異常激增，且此波攻擊發生的時間點，與《正國會聯合推薦文》發布幾乎同步，「這些帳號來源集中且發文時間一致，疑似由同一家公關公司，透過群控系統操作水軍發動攻擊！」

林岱樺今日受訪談及此事，表示初選還是回歸到正向、理性，她會用理念、政見、行動，來證明自己是最適合的高雄市長參選人。她強調，在這場選舉當中，她主打的是「大改革」，而「大改革」就是以民為主、市民最大，還是要回歸人民的民生、經濟、教育、社福，才是這場初選的主軸。

媒體關注，林岱樺指控網軍攻擊背後有公關公司系統操作，是否掌握明確證據？林岱樺則說，她還是循平台機制，目前已收集了一些相關事證，也向社群平台去做申訴了，就回歸讓平台去處理。

至於是否覺得網軍攻擊來自黨內對手？林岱樺並未正面回應，僅重申，既然是有異常性的網路留言，且在這麼短的時間內有很多重複性、帳號真假，以及出現的密集度，所以還是回歸平台本身的申訴機制，她也檢討目前一些網路霸凌的相關法規，是不是也應該要有一些制度面的討論。

林岱樺提到，她昨天早上看，相關留言就有1700多則，其中將近1000則幾乎是重複，且帳號疑似是虛擬的，其實這個問題也很單純，既然平台有申訴機制，就蒐集、整理後透過平台來處理。



