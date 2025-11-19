控遭補教名師「帶至汽旅性侵」！女網紅上訴又敗，判決理由曝光傻眼。示意圖／取自photoAC

一名女網紅A小姐今（2025）年初指控新北一位藝名為「王焱」的補教老師，在她15歲於新竹某補習班補習時，利用學生對他的崇拜，假借出遊將她騙到汽車旅館性侵，她因而罹患重度憂鬱症。13年後女網紅鼓起勇氣提告，無奈一審因記錯王男身體特徵敗訴，她不服再提上訴，二審卻還是判王男無罪，且原因竟是她當時的「在校成績未明顯變差」。

A小姐指出，該名教師於補教界以「王焱」為藝名，46歲，亦自稱「王竑文」，主要教理化課程，王男上課風格幽默、外表斯文，容易與學生打成一片，但偶爾會開黃腔，曾詢問女學生「今天內褲什麼顏色？」令她至今仍感不適。她表示，當時年紀尚小、對老師懷有崇拜，沒料到會發生後續事件。

A小姐回憶，案發後她情緒崩潰，在浴室蓮蓬頭下不停沖洗，只覺得自己好髒，當時甚至出現解離情況，母親還問她「為什麼內褲上有血跡？」她打死不敢說明原因。她提到，父母皆為高知識分子，當時還不解為何家裡小孩只有她成績變差，原本成績名列前五的她，國三下學期成績明顯下滑，最後透過繁星計畫進入大學。她強調，法庭上辯方質疑其成績下降與事件無關，「不是所有創傷都會立即呈現。」

二審仍判無罪 法官：成績未明顯下滑

本案因發生已超過13年，缺乏直接物證，A小姐表示，一審時為求證據更具完整性，她同意接受測謊並通過，她也提供當時疑似被帶往汽車旅館的格局圖，但該場所已重新裝潢。她想起當年將此事告訴3名朋友，經多年未聯絡後再度見面是在法庭上，並感謝對方願意出庭作證，不過，相關佐證最終未被法院採信，二審法官認為，她當時的「成績未明顯下滑」，最後仍認定罪證不足，維持王男無罪判決。

當事人心情大受打擊：難道一定要死才能證明一切？

A小姐表示，對於二審結果雖不意外，但仍感到無力與氣憤。她曾在得知判決當下情緒瀕臨崩潰，甚至萌生輕生念頭，直呼「難道我一定要死才能證明一切嗎？」經精神科醫師介入與長期治療，才逐漸穩定。她也坦言，提告從不是為了曝光，而是希望替當年無助的自己討回公道。「雖然判決是無罪，但那只是法院無法證明他有罪。」她說，雖已決定不再上訴，但若未來科技進步、有更多證據能釐清真相，她一定會「再告一次」。

